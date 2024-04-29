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Українка перемогла на престижному конкурсі краси

15:05 29 квітня 2024
Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі Miss Eco International-2024

«Міс Всесвіт Україна"-2023, киянка Ангеліна Усанова перемогла на міжнародному конкурсі краси «Miss Eco International-2024», фінал якого відбувся в каїрському Triumph Hotel, у Єгипті. Головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології. Його переможниця стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Корону Ангеліні Усановій передала Miss Eco International-2023, представниця В’єтнаму. Також Ангеліна отримала нагороди за кращий пляжний лук, еко-костюм «Світ у вогні» та національний костюм «Фенікс».

Ангеліна у національному костюмі “Фенікс”

«Я щаслива, що привезла в Україну титул такого рівня, — сказала Ангеліна після отримання призу. — Вже за місяць я стану Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища, щоб доносити до світової спільноти голос України, наголошувати на проблемах постраждалої природи, які несе вторгнення рф в Україну».

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«Я не стримувала сліз, — зізналась президентка конкурсу „Міс Україна Всесвіт“ Анна Філімонова. — Україна давно не мала перемоги у світових конкурсах краси, і от нарешті ми перемогли у престижному конкурсі, який входить до п’ятірки кращих у світі. Хочу, щоб ця перемога Ангеліни Усанової стала перемогою кожного українця зараз, і надихнула, і надала сил вірити, що все буде добре!»

Нагадаємо, раніше Ангеліна Усманова розповідала про залаштунки конкурсу «Міс Всесвіт».

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