Виготовлена зі сміття сукня українки підкорила журі конкурсу Miss Eco International 2024

Сукня українки Ангеліни Усанової, яка представляє Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco Internationa, увійшла в трійку найкращих у категорії «Найкраща ЕКО сукня».

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Про це пише «Український шоубізнес».

Вбрання Усанової вразило своєю деталізацією та символікою, що відображає проблему лісових пожеж та вторгнення росії в Україну.

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Дівчина чекає на фінал міжнародного конкурсу, який відбудеться сьогодні. Його переможниця стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Зазначається, що Ангеліна Усанова представляє Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, який проходить у Єгипті. Головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології.

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Сукні нашої учасниці створила українська дизайнерка Леся Патока в буквальному сенсі зі сміття. Національний костюм «Фенікс» створений повністю з ресайклу: для цього пішло понад 1500 пластикових ложок та більш ніж 500 пластикових ножів, які майстри знайшли на сортувальній станції.

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Екокостюм «Світ у вогні» розкриває тему спалених територій, адже статистика стверджує що 2,4 млн га площі України пошкоджено вогнем. Корсет сукні оздоблено пластиковими пляшками та деталями, вирізаними з будівельних трубок. Камінці на спідниці з колишніх штор зняті з ресайкл-суконь.

Раніше Ангеліна Усанова розповідала про конкурс «Міс Всесвіт-2024» та чому організатори не готові були говорити про війну в Україні.

Нагадаємо, цієї весни у Парижі на Тижні моди 32-річна модель Емілі Ратаковські «засвітилася» у «голій сукні».

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