«Залишилась без нічого»: 97-річна жінка пройшла під обстрілами 10 км, щоб вибратися з російської окупації

Російські війська прорвалися до села Очеретине біля Авдіївки. Попри намагання ЗСУ вибити росіян з населеного пункту, селище залишається окупованим. Мешканка Лідія Степанівна, якій пішов 98-й рік, пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Про це повідомляють у Національній поліції.

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Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни. Рідні жінки зазнали поранень. Тікати з села запропонувала невістка, але в дорозі так вийшло, що родичі розділилися. Лідія Степанівна під обстрілами подолала увесь фронт, пройшовши приблизно 10 кілометрів. 97-річна українка йшла пішки цілий день, не маючи їжі та води. Вона декілька разів падала та, як сама каже, «засинала». У подоланні великої відстані літній жінці допомагали дві палиці, «характер» та бажання врятуватись. Попри бої та удари Лідія Степанівна дивом не отримала навіть травм.

Вже надвечір втомлену Лідію Степанівну помітили військові та передали групі поліції «Білий Янгол» — підрозділу Нацполіції, що займається евакуацією цивільних з прифронтових районів. Вони відвезли Лідію Степанівну в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.

«Відважній жінці надано всю необхідну допомогу, зараз вона перебуває у відносній безпеці», — запевнили у поліції.

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Правоохоронці шукають родичів жінки.

Згодом з’ясувалося, що син літньої жінки разом з дружиною теж вийшли з окупованих територій та перебувають у лікарні. Поліціянти зв’язалися з онучкою Лідії Степанівни, яка має за нею приїхати.

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«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла. Ота війна така не була», — розповіла українка. Вона підкреслила, що тоді жодна хата не згоріла, а нині й дерева повиривало з коренем. В Очеретиному «страшне, що робиться», усе згоріло.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дитина з Маріуполя розповіла про пережите конгресменам США. Хлопчику довелося разом з сусідкою ховати біля будинку свою маму, вбиту окупантами.

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