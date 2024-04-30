«Рубіж для наступу на Костянтинівку»: офіцер про плани ворога після захоплення Часового Яру

Заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів у районі Часового Яру Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

«Після захоплення Бахмута ворог не припиняв своїх намірів, просто брав невеличку перерву на перегрупування підрозділів, заміну, ротацію, — пояснює Михайло Онуфер. — У росіян є ротації. Контрактники, „вагнера“ побули тут — їх вивели, завели інших. Вони наступають переважно взимку, напевно, мають якийсь задум. Для нас зима — це найважчий період, люди хворіють, а вони, навпаки, йдуть уперед. Узимку це робити найпростіше: замерзають водойми, канали, це спрощує пересування. А зараз як — десь річка розлилася, десь болото, машини не їдуть, бо грузнуть, танки теж грузнуть. Вони роблять, як вчить військова наука, — підбирають сприятливі погодні умови для наступальних дій. Так вони затягнулися в Іванівське. Але воно не перебуває під їхнім контролем, частину контролюють Сили оборони. Усе відбувається хвилями — десь вони продавлять, десь — ми. Насправді росіянам не дуже цікаво тримати Іванівське, це низина. Для них це просто ще один шлях, аби вийти на рубіж Часового Яру. А от Часів Яр, ні для кого вже не секрет, це висота».

Якщо окупанти займуть Часів Яр, додає Онуфер, противник зможе з даної висоти працювати. Підтягне ближче свої зенітні комплекси, зможе замаскувати техніку поміж будинків.

«Часів Яр стане для них вихідним рубежем для наступу на Костянтинівку. До того ж втрата будь-якого населеного пункту — це наші загиблі військові. Усе, що ми втрачаємо, нам потрібно буде відвойовувати, а це набагато важче — при штурмах втрати вищі. Плюс противник дуже швидко закопується, проводить інженерне обладнання позицій. Ми вже теж навчилися. Зрозуміло, якщо ми втратимо Часів Яр, то росіяни і на цьому не зупиняться. Будуть чергові польові бої, позиційна війна від села до села», — зазначив офіцер.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, за словами головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ відійшли від трьох населених пунктів в Донецькій області.

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook