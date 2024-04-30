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Політика

Голова Офісу генпрокурора Костін вже напрацював на звільнення, — блогерка Яхно

14:29 30 квітня 2024
Андрій Костін

Звільнення Андрія Костіна з посади голови Офісу генерального прокурора, про можливість якого останнім часом писали ЗМІ, виглядало б обґрунтованою відповіддю на його професійні здобутки. Про це написала блогерка Альона Яхно у фейсбуці.

Як встановили журналісти, у 2023 році Костін перебував у закордонних відрядженнях 103 дні, що становить майже 30% календарних днів у році. Половину відряджень він був у США, де живе його дружина.

«Але, звичайно, ми всі відразу подумали, що родина тут ні до чого. Це просто такий збіг! Все заради важливих угод. Правда, ці угоди ніхто в очі не бачив, але то таке», — написала Яхно.

Вона також нагадала про внесок відомства Костіна у розслідування гучної справи щодо розкрадання 1,3 млрд грн посадовцями Міноборони. Офіс генпрокурора порушив підслідність розслідування і цим від початку підірвав справу, надавши фігурантам «можливість відмазатись».

«Коли справу розслідують не ті, хто має розслідувати по закону, усі зібрані докази втрачають будь-яку силу… Втім, я не впевнена, що Костін зробив це свідомо. Скоріше за все, спрацював фактор тупості та бажання дешевого піару. Але вийшло так, як завжди виходить у ледачих дилетантів», — вважає Яхно.

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Блогерка також нагадала, що Костін, бувши народним депутатом, працевлаштував доньку помічницею свого колеги по фракції «Слуги народу» Андрія Задорожного. НАЗК зареєструвало протокол щодо конфлікту інтересів, але його понад рік не передають до суду.

4 квітня «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у команді президента Володимира Зеленського повідомила, що в Офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Костіна. Розглядається варіант про призначення його послом у Нідерланди, якщо партнери погодяться. Втім, кінцеве рішення поки не прийняте.

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