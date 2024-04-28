Очолюваний Андрієм Костіним Офіс генерального прокурора України ніби не помічає діяльність компаній бізнесмена Артура Гранца, які мають мільярдні прибутки у сфері гемблінгу та можуть бути пов’язані з рф. Про це у Facebook написав політичний експерт Тарас Загородній.

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«За даними ЗМІ, Гранц — громадянин білорусі, йому належать букмекерська контора та онлайн-казино Vbet, Duty Free бізнес, український „Форбс“. 25 квітня у цьому виданні вийшла комплементарна стаття про Офіс генпрокурора, який нібито масово закриває кримінальні справи щодо бізнесу, зменшуючи на нього тиск», — написав Загородній.

На думку політичного експерта, така промо-стаття могла бути свого роду вдячністю Гранца генпрокурору Костіну: «За дивним збігом обставин прокуратура обходить стороною компанії бізнесмена. Схоже, що на рішення прокурорів може впливати такий позитив від видання «Форбс».

Компанія Vbet, що, за даними ЗМІ, належить Гранцу, у 2023 році отримала доходу на 3,1 млрд грн, чистого прибутку — 683 млн грн. За даними розслідування «Апостроф», Vbet має зв'язки з росіянами та «виживає» конкурентів з українського ринку.

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Засновник компанії — кіпрський офшор. Один із кінцевих бенефіціарів — Віген Бадалян, який через свої компанії пов'язаний із російською букмекерською конторою «Фонбет». В жовтні минулого року була створена петиція із закликом ввести санкції проти Vbet, але влада на петицію не відреагувала.

Як писали «Факти», сини Артура, Давид Артурович Гранц і Арман Артурович Гранц, проживають у підмосков'ї та володіють низкою торговельних компаній, як-от ТОВ «Авангард», ТОВ «Міка Холдинг». Поруч із ними живе і займається бізнесом із торгівлі й брат Артура Марен Гранц, власник ТОВ «Маг-Інтер». А батько Артура Гурген Гранц навіть висувався депутатом на виборах місцевої ради, але не пройшов.

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«На мою думку, правоохоронці мають перевірити зв’язок компаній Артура Гранца з рф. І вирішити, чи потрібно вводити проти нього особисто, чи проти його компаній санкції», — запитав Тарас Загородній.

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