Фінансування пенсій в Україні опинилося під загрозою: що говорять в Кабміні

Низка подій в останні місяці привела до того, що під загрозою опинилися не тільки виплати «другої пенсії» українцям, але й фінансування пенсій та соціальних виплат в Україні в цілому.

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І головна причина виникнення такої ситуації — брак бюджетних коштів та затримка із затвердженням допомоги для України в США, розповів в ефірі телемарафону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише видання про пенсії.

Втім, після того, як ситуація з допомогою вирішилась позитивно, можна стверджувати, що гроші на пенсії та соціальні виплати будуть у повному обсязі, а значить і будуть виплачені громадянам. Шмигаль запевнив, що держава виконає свої обов’язки перед громадянами.

Також він висловив упевненість, що кошти на пенсійні та соціальні виплати знайдуться не лише цього, а й наступного року.

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«Ми впевнені, що цього року і, чесно кажучи, впевнені вже й наступного року — ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Усі пенсії, субсидії… Все, що держава має виконати, ми виконуватимемо вчасно та в повному обсязі. Американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%», — наголосив прем’єр-міністр.

Як відомо, Конгрес США виділив для України близько 61 мільярда доларів. З них 7,5 мільярда — пряме бюджетне фінансування, яке дозволить профінансувати усі соціальні витрати, зокрема пенсії та субсидії. Зокрема, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев підрахував, що зовнішніх джерел фінансування вистачить для покриття цього дефіциту.

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А це ознвачає зокрема і реалізацію попередніх планів щодо нарахування підвищеної пенсії працюючим пенсіонерам.

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