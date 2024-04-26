Українцям не платитимуть «другу пенсію»: що сталося

Всупереч обіцянці Кабміну, яку він дав МФВ про запровадження накопичувальних пенсій, у найближчій перспективі це навряд чи вдасться зробити.

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Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

За його словами, народні депутати провалили у першому читанні законопроєкт про так звану «другу пенсію» — накопичувальне пенсійне забезпечення. Документ не набрав необхідної кількості голосів — за нього проголосували лише 214 нардепів.

При цьому Железняк зазначив: документ відправили на доопрацювання його авторам — групі народних депутатів, серед яких голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Це рішення підтримали 235 народних депутатів.

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«Пенсійну реформу провалили в першому читанні. Популізм та безвідповідальність, на жаль, у цьому раунді перемогли. Сумно», — прокоментував голосування голова того самого комітету Данило Гетманцев («Слуга народу»).

Зі свого боку Железняк зазначив: «друга пенсія» українцям «не світила» у будь-якому разі.

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Адже у МВФ є конкретна норма, що «будь-які зміни щодо пенсійної системи мають бути узгоджені зі Світовим банком». А оскільки через війну в Україні незрозуміла ситуація з демографією, провести відповідні розрахунки неможливо.

«Я не думаю, що навіть у разі ухвалення (закону.- Авт.) був би шанс для закону в найближчому майбутньому», — резюмував нардеп.

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Зазначимо, що відхилений законопроєкт про «другу пенсію» передбачав запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких у майбутньому мала виплачуватись «друга пенсія». Участь для ФОПів (фізосіб-підприємців) мала бути добровільною, а для всіх інших категорій працівників до 55 років — обов'язковою.

Нагадаємо також, що деяким категоріям людей похилого віку не лише не варто сподіватися на другу пенсію, але можна позбутися й істотної частини звичайної пенсії за віком.

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