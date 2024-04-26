Пенсії-2024: хто може очікувати підвищення виплат у травні

Після січневого перерахунку пенсій та індексації у березні, в травні продовжать нараховувати підвищену пенсію працюючим пенсіонерам (збільшений розмір виплатять у червні).

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Також триватиме програма грошової допомоги від ВПП ООН, а пенсіонери з числа ВПО, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня, матимуть можливість це зробити й відновити виплати, пише NV Бізнес.

Водночас після підвищення пенсій у квітні 2024 року громадянам старшим за 65 років, які мають повний стаж, та автоматичного перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів, нових підвищень у травні не заплановано.

У травні продовжать нараховувати підвищену пенсію працюючим пенсіонерам, але виплата вже перерахованих сум у квітні та травні відбудеться у червні цього року.

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Втім, у травні виплати збільшаться лише у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

- людям, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

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- людям, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

- пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

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Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у травні у будь-який зручний спосіб.

Способи проходження ідентифікації:

- особисто, звернувшись до відділення «Ощадбанк» або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

- через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого КЕП Дія. Підпис (Дія ID), створеного у мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

- за допомогою відеоконференцзв'язку;

- у закордонній дипломатичній установі (для пенсіонерів з числа ВПО, які перебувають за кордоном).

Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

У травні, пенсіонери також можуть отримати додаткову грошову допомогу від ВПП ООН. Цю програму у квітні 2024 року було продовжено ще на 3 місяці (квітень, травень і червень).

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення людини до ВПП ООН чи до ПФУ. Виплата додаткової грошової допомоги проводиться на банківську картку або через Укрпошту.

Також зазначимо, що деякі українські пенсіонери можуть залишитись без частини пенсії. Йдеться про 20% та 50% пенсійної виплати.

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