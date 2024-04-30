Венера обіцяє любов: хто з заміжніх жінок зможе завести коханців у травні (пікантний гороскоп)

Весна, а особливо місяць травень — пора романтики та розквіту почуттів.

Завдяки Венері, яка панує в травні, зустріти «своє найбільше кохання» зможуть і ті жінки, хто глибоко нещасні у подружньому житті, або ніколи навіть не зустрічали людину, гідну своїх почуттів, пише AstoOboz з посиланням на сайт з гороскопами.

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В той же час астрологи застерігають, що навіть зустрівши «ідеального чоловіка», завжди варто думати про наслідки, до яких може привести неочікуваний «спалах пристрасті».

Найвірогідніше, що наприкінці весни він станеться у житті прекрасних представниць п'яти знаків Зодіака.

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Телець

Представниці цього знаку насамперед прагнуть стабільності. Їм швидко набридають короткі інтрижки, тож вже з юного віку вони починають ретельно шукати обранця.

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Люди часто фліртують з ними, запитують їхній номер телефону та прагнуть запросити на побачення, але Тельцям важко догодити. Партнер має відповідати всім критеріям. Тельці завжди пам'ятають, що, слід звертати увагу на найменші деталі, щоб визначити сумісність. Незначна помилка може призвести до того, що Тельці миттєво втрачають до потенційного партнера інтерес. Астрологи кажуть, що у травні вони мають шанси зустріти того, хто здатен пройти цей складний відбір.

Рак

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Раки мають ніжний і чутливий характер. Травматичний досвід зробив їх дуже обережними у виявленні почуттів. Травнева зустріч нарешті відкриє їхні найкращі риси у коханні. Причому об'єкт пристрасті сподобається одразу, і з ним захочеться прожити все життя.

Лев

Леви матимуть численні можливості спілкуватися з протилежною статтю — і мова не лише про участь у суспільних заходах. Доленосні зустрічі чатуватимуть на кожному кроці: у магазині за рогом, на прогулянці чи навіть у ліфті. Адже випадкових знайомих одразу приваблює зовнішність та чудові манери підопічних вогняного знака. Леви завжди впевнені у своїй привабливості — але зірки пророкують, що на шляху до завоювання кохання у них можуть з’явитися суперники.

Стрілець

Ще одні «іскринки» — Стрільці, які люблять розважатися. У травні у них буде багато можливостей вирватися з рутини і змінити нудний спосіб життя. Вони напевне знайдуть своє нове кохання під час подорожей чи вечірок. Їхнім обранцям слід знати, що попри прагнення до свободи та пригод, Стрільці вірять у вічне кохання. Якщо вони ризикнуть дізнатися більше про нового знайомого — є шанс створити гармонійну пару.

Козоріг

Козороги дуже вимогливі у справах кохання. На їхню думку, пошук потрібної людини — це процес, який триває все життя, тому Козороги ніколи не спішать і вважають, що гідні найкращого. У травні вони зустрінуть когось дуже особливого, і це буде кохання з першого погляду. Вже до кінця весни Козороги визначаться з власними цілями у романтичних стосунках, і є хороший шанс, що обранець візьме ініціативу в свої руки.

Нагадаємо, що сьогодні відома австралійська астрологиня Анжела Перл все ще наводить лад у будинку, який купила минулого тижня. Але їй на допомогу прийшли українські астрологи, які розповіли, як складеться день 30 квітня для представників всіх знаків Зодіаку.

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