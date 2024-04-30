Дівам — гармонія у житті, Скорпіонам — виправданий ризик, а Рибам — потужна енергетика: що обіцяють українцям зорі в останній день квітня

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл наводить лад у будинку, який купила минулого тижня, завдяки підказкам зірок.

Тому на допомогу пані Перл прийшли вітчизняні астрологи, які склали гороскоп для представників всіх знаків зодіаку на сьогодні, 30 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Ви відчуєте приплив творчої енергії та впевненості, що дасть вам змогу блищати в будь-якому починанні. Зосередьтеся на проєктах, які розпалюють вашу пристрасть. Це хороший день, щоб почати щось нове і ризикнути. Не забувайте балансувати свою напористість із дипломатією, щоб підтримувати гармонійні стосунки з людьми.

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Телець

Цей день сприятливий, щоб подбати про свій емоційний стан. Приділіть трохи часу турботі про себе. Побудьте на самоті, щоб перезарядитися і знайти ясність. Займіться заняттями, які заземлюють вас, наприклад, медитацією або відпочинком на природі. Подумайте про свої цілі та внесіть необхідні корективи.

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Близнюки

Спілкування перебуває в пріоритеті. Беріть участь у змістовних бесідах і діліться своїми ідеями з іншими. Використовуйте природну чарівність і дотепність, щоб налагодити стосунки з людьми. Знайдіть баланс між спілкуванням і часом для особистих справ. Залишайтеся вірними своїм принципам і переконанням.

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Рак

30 квітня в пріоритеті перебувають фінанси і практичні питання. Шукайте способи підвищити матеріальне благополуччя. Це гарний день для постановки довгострокових цілей і ухвалення важливих рішень. Не бійтеся звертатися за порадою до перевіреної надійної людини. Дотримуйтеся самодисципліни й уникайте імпульсивних витрат.

Лев

Займайтеся справами, які приносять вам радість і допомагають відновити сили. Подумайте про свої особисті цілі та визначте сфери, в яких ви можете зростати. Деякі Леви вирішать записатися на курси, які розширюють ваш кругозір. Також це хороший день для поточних, рутинних завдань і виконання побутових справ.

Діва

Стосунки цього дня в центрі уваги. Будьте більш співчутливі, дізнайтеся про потреби і бажання близьких. Висловлюйте свої почуття відкрито і чесно, це сприяє гармонії і взаєморозумінню. Але при цьому збалансуйте своє бажання бути корисним із необхідністю піклуватися про себе. Романтичне побачення пройде добре.

Терези

30 квітня все залежить від вашої продуктивності та ефективності. Організуйте свій робочий простір і поставте чіткі цілі, щоб максимізувати результат. Пам'ятайте про перфекціонізм, оскільки він може перешкодити прогресу. Шукайте баланс між роботою і відпочинком, щоб підтримувати загальне самопочуття.

Скорпіон

День підходить для того, щоб показати свої таланти і зайнятися діяльністю, яка принесе задоволення. Ризикуйте, не боячись осуду. День сприятливий для спілкування з родичами, сусідами, друзями. Поїздки, інтелектуальні заняття, робота з паперами, документами теж будуть вдалими.

Стрілець

Дім і сім'я в цей час мають пріоритет. Зверніть увагу на потреби близьких вам людей і знайдіть способи зміцнити стосунки. Сприятливі спільні заняття, які приносять радість і роблять атмосферу в домі комфортнішою. Створіть гармонійний баланс між особистим і професійним життям.

Козоріг

Спілкування має ключове значення цього дня. Ваші здібності переконувати посиляться, що дасть змогу ефективно доносити свої ідеї і говорити про свою позицію. Висловлюйте себе впевнено і беріть участь у різних розмовах. Шукайте можливості для особистісного зростання і розширюйте свої знання. Добре пройдуть довірчі бесіди з близькими.

Водолій

30 квітня ваша увага буде зосереджена на фінансових питаннях. Шукайте можливості збільшити свій дохід, вивчіть альтернативні джерела доходу. Уникайте імпульсивних рішень і звертайтеся за порадою до довірених осіб. Пам'ятайте про свої звички витрачання коштів, купуйте переважно тільки найнеобхідніше.

Риби

У Риб енергії буде багато, тому проведіть цей день якомога активніше. Спільна робота продуктивніша цього дня, ніж самостійна. Добре відвідувати громадські заходи, реалізувати те, що було заплановано раніше. Друзі порадують своєю присутністю і приємним спілкуванням.

Вечір останнього дня квітня знавці, звичайно, радять присвятити прослуховуванню новинок української музики, серед яких — не тільки популярні «бум-ца-ца», але й серйозні пісні з глибокою тематикою.

І почати перегляд кліпів обов'язково потрібно з відео нашої красуні Ангеліни Усанової, яка вчора стала Miss Eco International-2024.

За тиждень до поїздки на конкурс Ангеліна презентувала пісню англійською EARTH («Земля») про те, які б відчуття переповнювали нашу планету, якби вона була людиною. Тож слухаєм, насолоджуємся і подумки вітаємо нашу переможницю! Тим більше, що кліп знято в приміщенні бібліотеки імені Вернадського в Києві.

Крім проблем планети, українців не менше тривожать і питання війни з агресором. Цй темі присвятив пісню виконавець KINDRAT, який вже два роки у війську. У пісні «Дім не віддам» він порівнює життя на передовій і життя в тилу.

Про війну співає і ведучий MAKS SHOOM (ведучий Максим Никитенко). Його пісня «Брати» присвячена українським штурмовикам, які знищують ворога.

При цьому не обійшлося, звичайно, і без пісень «легкого жанру». Так, три дні назад представили новинку KOLABA & VOLKANOV, де до красунчика Діми Волканова приєдналися два хлопці у червоних спортивних костюмах, які раніше «терзали» Зіброва та інших співаків. Чим їхнє спільне творіння відрізняється від оригіналу, сказати важко. Тому залишається втішатись, що пісня не стала гіршою.

Ще однією «новинкою» можна вважати творіння Андрія Гавриліва, яке він випустив досить давно, але яке раптово стало трендом ТікТоку.

Не могла не здивувала пісня про дівчину, на очах якої «туш малює свої стежки». Її раптово полюбили співати різні виконавці, але в оригіналі вона звучала саме так.

Своєю чергою, зміг трохи спантеличити виконавець «ХТОце», але не кліпом чи мелодією, а проханням — він просить кохану дівчину намалювати йому кота.

І тільки відомий виконавець пісень у стилі «шансон» вирішив підбадьорити співвітчизників і відволікти від наступу росіян та інших неприємностей.

Нагадаємо, відома астрологиня Анжела Перл у своєму гороскопі розповіла, що чекає на представників зодіакального кола у травні. Але варто не забувати про молодик, який також може впливати на самопочуття та вчинки людей.

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