«Під Бахмутом сам виніс з поля бою загиблого побратима»: що відомо про воїна, якого вбив у Німеччині росіянин

Навіть якщо росіяни давно живуть серед цивілізованих людей, нічого доброго вони навчатися від них не здатні. 36-річний українець Володимир Козін з Каховки, який знаходився на реабілітації після складного поранення, загинув від руки російського нелюда у Німеччині. Про це повідомляє міська рада.

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«Володимир народився у Каховці, закінчив школу, відслужив строкову службу в армії, створив сім’ю та обзавівся двома діточками, — розповідають у міськраді. — Жив та працював заради родини, аби діти зростали в достатку та спокої. Але війна внесла свої корективи в кожну українську сім’ю. Влітку 2022 року, виїхавши з окупованої Каховки, став волонтером в гуманітарному штабі в Запоріжжі, зустрічаючи та допомагаючи іншим біженцям з тимчасово окупованих територій облаштуватися та призвичаїтися до нового місця. Тим часом добровольцем пішов до військкомату».

У складі 81-ї десантно-штурмової бригади Володимир Козін захищав Бахмут. Два місяці підготовки у Великій Британії зміцнили впевненість у своєму виборі. Чоловік, не маючи жодного сумніву, знову бив ворога на українській землі.

Володимир Козін пройшов підготовку у Великій Британії

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«У січні 2023 року отримав перше поранення. Та не довго витримав знаходитися в лікарні й знову пішов у бій, — повідомляють у міськраді. - В одному з боїв отримав друге поранення, але, перемагаючи біль та втрачаючи свідомість, виніс свого загиблого побратима, якого до кінця своїх днів згадував як „мій Циган“.



Враховуючи складність другого поранення, був направлений на реабілітацію в Німеччину. Лікарі зробили надскладну операцію, і Володимир рахував дні, аби повернутися до хлопців на передову. Та сталося жорстоке, звіряче вбивство. 27 квітня 2024 року Володимира та ще одного 23-річного воїна з України цинічно ззаду було вбито нелюдами з російським громадянством. Втерлися в довіру, спілкувалися, умовчуючи про свою приналежність до країни-вбивці, і потім встромили ножа у спину».

Місце у Німеччині, де були вбиті українці

Поховання Володимира Козіна відбудеться в Україні. Про місце та час поки що невідомо.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Німеччині поліція розслідує вбивство двох біженок з України.

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