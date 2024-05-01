Мав інтим одразу з трьома жінками: Аліна Гросу шокувала подробицями про зради колишнього нареченого

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка раніше вперше розповіла про роман з відомим актором та його зради, шокувала подробицями особистого життя. Вона зізналася, що після розлучення мала стосунки і мало не вийшла заміж. Але через зради коханого Гросу порвала з ним.

Як розповіла Аліна, про них вона дізналася з телефону хлопця. Коли він він п’яний спав після вечірки, вона наважилась перевірити його і була шокована.

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«Я ніколи до того не лізла в телефон. Я вважаю, що це неповага, але я вже не могла більше. Я подумала так: „Окей, якщо я зараз влізаю і не бачу нічого, я просто назавжди йому вірю. Я буду до нього ставитися, як до царя, за мою таку х*рову думку про нього“. Я з цим телефоном іду до ванни, сідаю, відкриваю, заходжу в Instagram. Зраджував він завжди. Кожна відпустка його, кожне відрядження — це була якась нова дівчина або якась, що була до того», — у сльозах поділилася Аліна.

Чоловік навіть знімав свої «подвиги» на відео. На одному з них, він розважався з трьома жінками одночасно.

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«Я знайшла в нього секретну папку. Я в цій папці бачу відео з готелю. На відео три баби в номері і він… Для мене це просто було…», — розповіла Гросу.

Після побаченого вона не стала одразу говорити про це з колишнім. Наступного дня вони мали спільні проби, на яких її героїня мала дати ляпас нареченому. Тож в той удар на майданчику Аліна вклала всі свої емоції.

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«Ми йдемо зранку на проби. Ми граємо сцену, і я маю йому дати ляпаса. Я вперше в житті вдарила людину, тобто я дала таки ляпаса. Зазвичай, це не боляче, коли в фільмах граєш, бо ти завжди робиш по-акторськи правильно, а тут я спеціально зробила неправильно. Я, напевно, в цей удар вклала весь свій біль. Він зрозумів», — поділилася зірка.

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За її словами, чоловік не визнавав себе винним, звинувачував у невірності Аліну і навіть вмовив її пройти детектор брехні.

«Ми йдемо на детектор, який показує, що в нього було приблизно шість зрад. Найбільше зрад у нього було в першій половині стосунків. Я чиста, в мене не було жодної зради. Я навіть пошкодувала тоді, якщо чесно, мені було боляче, але з іншого боку — добре, що я до цього не опускалася», — розповіла артистка.

Вона підкреслила, що це історія «не про того, про кого всі подумали», натякнувши на роман з російським актором та режисером Романом Полянським. Вони розійшлися після початку повномасштабного вторгнення. Ці стосунки Аліна назвала помилкою.

Нещодавно вона підтвердила, що вдруге вийшла заміж. Проте свого обранця не розкриває.

Фото: instagram.com/alina_grosu

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