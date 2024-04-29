Аліна Гросу розповіла про зради у стосунках

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка розсекретила свого чоловіка в новому кліпі, вперше розповіла про особисте життя. Вона зізналася, що після розлучення з першим чоловіком (Олександр Капков) у неї був роман з відомим актором. Його ім’я вона називати не стала, лише зазначила, що вони разом знімалися в проєкті. Свого обранця Аліна назвала умовним Андрієм.

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«Так сталося, що моя історія почалася між моїм першим шлюбом і другим шлюбом. Ви ніколи не чули, що я була в стосунках із цією людиною, Інтернет про це не знає. Але це також дуже публічна людина і це актор. Це не те, про що ви подумали!», — уточнила Гросу, натякнувши, що не йдеться про роман з російським актором та режисером Романом Полянським.



*Аліна Гросу з Романом Полянським

За словами співачки, «Андрій» підкупив її своєю увагою, турботою та вчинками.

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«Починаючи з того, що приносив якісь подарунки на знімальний майданчик, дізнався, де, в якому районі я живу, і зняв квартиру поряд. Чесно, в нас ще не було нічого. Тобто він дуже сильно показував своє ставлення. В якийсь момент я зламалася», — зізналася Аліна.

Далі стосунки розвивалися дуже стрімко. Аліна та «Андрій» проводили весь вільний час разом, він засипав акторку подарунками, почали жити разом. Згодом Гросу познайомила свого обранця з батьками. Пара вже говорила про весілля.

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Але, як зізнається Аліна, її щось бентежило. Згодом вона зрозуміла, що коханий її зраджує. Обурливим став інцидент під час знімань в Європі, коли колега відверто зваблювала «Андрія» на очах у Гросу.

«Під час зміни ця дівчиночка, ця жіночка підходить до нього і каже: «Застібни мені плаття», — пригадала Аліна, зазначивши, що конкурентка була без білизни. Як пізніше з’ясувала Гросу, з цією акторкою в «Андрія» був секс. Потім була ще одна зрада, вже після знайомства з батьками.

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Аліна пообіцяла розповісти цю історію до кінця пізніше.

Нагадаємо, перший шлюб Аліни Гросу тривав лише півроку. Після розлучення у неї були стосунки з російським актором та режисером Романом Полянським. Проте під час війни вони розійшлися. Нещодавно Аліна знову вийшла заміж. Про ім’я свого нового чоловіка не розкриває.

Фото: instagram.com/alina_grosu

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