Благодійний персоналізований внесок: у ПФУ розповіли, як швидко пенсіонер отримає гроші

В Україні працює механізм так званих «меценатських пенсій», коли будь-хто може доплатити пенсіонеру до пенсії онлайн, переказавши кошти через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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В ПФУ пояснили, що благодійний персоналізований внесок або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

«Пенсіонерові, зазначеному в платіжній інструкції, спрямовується 70 відсотків благодійної пожертви. Фінансування коштів здійснюється відповідно до дат виплати пенсії», — йдеться у повідомленні.

Ще 30% від суми пожертви піде в «загальний кошик ПФУ».

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Втім, такі внески можуть робитися не лише для конкретних пенсіонерів, а й для громадян віком від 16 років, якщо вони хоч раз були офіційно працевлаштовані і за них платили соціальні внески. Ці суми врахують під час нарахування майбутньої пенсії.

Також громадяни можуть укладати відповідний договір з ПФУ та сплачувати гроші (не менше ЄСВ) на свою користь.

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Фото зі сторінки ПФУ

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