У Києві наклали арешт на скандальне будівництво в підніжжі Солом’янського Ландшафтного парку: що відомо

Внаслідок будівельного буму в Києві за останні десять років кількість вільних площ, що могли бути забудовані, значно скоротилась. Це ставить перед девелоперами вибір: або будувати у прилеглих до Києва агломераціях або втискатись в центральну частину міста, намагаючись обійти або не помітити вимоги дозвільної будівельної документації та положення Генерального плану міста Києва.

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Як наслідок, ми стаємо свідками будівельних баталій між містянами та девелоперами за зелені сквери, історичні садиби та інші чутливі для киян місця.

Одним із таких місць за останні три роки став Солом’янський Ландшафтний парк, де намагаються звести житловий комплекс Park Life по вулиці Генерала Шаповала 1 — 3, що спричинило обвал ґрунту.

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Нещодавно Солом'янський районний суд міста Києва за поданням Солом`янської окружної прокуратури м. Києва постановив:

«Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 42 021 102 090 000 240 від 25 листопада 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 252, ст. 356, ч.2 ст. 364 КК України: Земельні ділянки кадастровий номер 8 000 000 000:72:186:0046, площа 0,1866 та кадастровий номер 8 000 000 000:72:186:0006, площа 1,1901 га по вулиці Генерала Шаповала 1 — 3, що на праві власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22 883 141) та на праві оренди передано ТОВ „Смарт-Девелопмент“ (ЄДРПОУ 37 938 869) із забороною розпорядження указаним майном, а також проведення будівельних, земляних та шляхових робіт на зазначених земельних ділянках.»

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За коментарями «ФАКТИ» звернулись до Громадської Організації «Збережемо Солом’янський парк».

Як зазначили активісти, вони дізналися про арешт завдяки клопотанню представника забудовника про відкладення судового засідання, яке мало відбутися 24 квітня по іншій судовій справі в Господарському суді міста Києва.

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Представник ГО «Збережемо Солом’янський парк Артем Овсяниченко в коментарі нашому виданню розкрив деякі деталі того, що наразі відбувається з будівництвом біля парку.

- Останні 2 тижні будівництво повністю зупинилось. Наразі будівельна техніка стоїть без робітників. Для багатьох мешканців району це стало сюрпризом, адже ми не очікували цього до рішення суду. Як виявилось будівництво зупинила Солом’янська окружна прокуратура. Адвокат забудовника подав апеляцію на рішення суду та має наміри оскаржити рішення в Апеляційному суді міста Києва.



Попри те, що ми не є учасником в справі, втім, разом з громадою присутні за засіданнях та сподіваємось, що позиція суду стосовно арешту не буде зміненою. За два тижні ми отримали безліч коментарів від мешканців Солом’янського району, які цікавились можливістю особисто прийти та підтримати продовження арешту будівництва проти якого громада виступає з 2021 року.

Активісти рішуче налаштовані відстояти верховенство права.

- Яким би не був подальший розгляд арешту, ми маємо наміри відстояти верховенство права та закону в тих судових справах які були нами ініційовані. Наразі маємо чотири відкритих судові справи. Найближче засідання відбудеться 14 травня в Господарському суді міста Києва, де буде розглядатися позов нашої організації до Київської міської ради та ТОВ «Смарт-Девелопмент» про визнання незаконним рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки забудовнику та визнання договору оренди недійсним.

У громадській організації нагадують, що всього місяць назад ДІАМ були зупинені містобудівні умови та обмеження, видані забудовнику Park Life біля Солом’янського ландшафтного парку.

Це вдалося, у тому числі, й завдяки відеозверненню громади до Мінінфраструктури, від якої виступила Ірина Шаповал, дружина Героя України, генерала Максима Шаповала — саме на вулиці, названої на його честь, забудовник намагається звести багатоповерховий ЖК.

Наразі, кияни прибирають парк на весняних толоках та готуються до відстоювання своїх інтересів в судах, сподіваючись нарешті вирішити питання скандальної забудови в Солом’янському ландшафтному парку.

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