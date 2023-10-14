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У київському парку утворився величезний провал: «підозрюють» забудовників (фото, відео)

15:20 14 жовтня 2023
Київський парк

У Києві, де днями під час проведення робіт із реконструкції розв’язки гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, вранці 14 жовтня у Солом'янському ландшафтному парку утворився провал. Це сталося вранці в суботу, 14 жовтня, біля будівельного майданчика, де нещодавно робітники вирили котлован, повідомляє Реальний Київ.

Судячи з фото, розміри ями доволі великі, а дорога, яка знаходиться поруч із провалом, пішла величезними тріщинами. Її частина «з'їхала» в яму. Наразі небезпечна ділянка дороги обгороджена стрічкою.

Зазначимо, що біля входу в парк одна з будівельних компаній зводить ЖК. Там риють котловани під будівництво. Жителі району виступають проти і просять побудувати на цьому місці спортивний комплекс.

Як писали «ФАКТИ», у популярному харківському екопарку сталося масове вбивство.

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