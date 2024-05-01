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Україна

СБУ прийшла до «підсанкціонного» митрополита із Запоріжжя: у чому підозрюють Луку (фото)

13:55 1 травня 2024
СБУ та митрополит Лука

Митрополит УПЦ (МП) із Запоріжжя Лука (Андрій Коваленко) отримав підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Як повідомляє Служба безпеки України, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Фото СБУ

«Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресорки», — зазначають в СБУ та додають, що ініційована експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

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Фото СБУ

Митрополиту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Фото СБУ

Триває розслідування, зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення. В СБУ також нагадали, що митрополит Лука перебуває під санкціями, які РНБО ввів у грудні 2022 року.

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Нагадаємо, що раніше настоятель Святогірської лаври на Донеччині митрополит Арсеній, який, за даними слідства, «здавав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області, отримав підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Фото СБУ

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