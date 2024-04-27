Чемпіонат України з футболу, 26-й тур, 27—29 квітня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У суботу, 27 квітня, поєдинками у Минаї, Дніпрі, Черкасах та Львові стартує 27-й тур української футбольної прем'єр-ліги, у матчі якої «Шахтар» обіграв у минулому турі «Зорю».
Чемпіонат України. 26-й тур
27 квітня (субота)
«Дніпро-1» — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Гуцуляк, 43 — Кабаєв, 43, Ванат, 90). На 88-й хвилині вилучено Тимчика («Динамо»). Юніорські склади — 1:6.
«Динамо»: Бущан, Тимчик, Михавко (Дячук, 66), Попов, Вівчаренко, Андрієвський (Бражко, 59), Шапаренко (Супряга, 82), Кабаєв (Шепелєв, 82), Ярмоленко (Волошин, 59), Буяльський, Ванат.
«Минай» — «Чорноморець» (Одеса) — 2:0 (Кораблін, 6, Ременяк, 63). Юніорські склади — 3:1.
У 26-му турі УПЛ також зіграють: 27 квітня — ЛНЗ — «Шахтар» (15:30), «Рух» — «Верес» (18:00); 28 квітня — «Зоря» — «Оболонь» (13:00), «Колос» — «Олександрія» (15:30), «Кривбас» — «Металіст 1925» (18:00); 29 квітня — «Полісся» — «Ворскла» (18:00).
Становище команд:
1. «Шахтар» — 58 очок (24 матчі);
2. «Динамо» — 57 (25);
3. «Кривбас» — 51 (25);
4. «Дніпро-1» — 45 (26);
5. «Рух» — 41 (25);
6. «Полісся» — 39 (25);
7. ЛНЗ — 32 (25);
8. «Ворскла» — 30 (25);
9. «Чорноморець» — 29 (25);
10. «Колос» — 28 (24);
11. «Зоря» — 26 (24);
12. «Олександрія» — 25 (25);
13. «Оболонь» — 21 (25);
14. «Верес» — 20 (24);
15. «Мінай» — 19 (26);
16. «Металіст 1925» — 19 (25).
Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»); 6 — Максим Задерака (Кривбас), Дмитро Криськів (Шахтар), Ілля Квасниця (Рух), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Назар Волошин (все — Динамо), Руслан Степанюк (Ворскла).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина колишнього футболіста «Динамо» назвала фільм, який довів їх із чоловіком до сліз .
Фото СК «Дніпро-1»47
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