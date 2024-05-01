Школа городника: як по листю огірків визначити, чого їм не вистачає

Правильний догляд за розсадою огірків — запорука гарного врожаю. Досвідчені городники, зокрема, пропонують як підживлення використовувати суміш води та молока.

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Втім, догляд необхідний і після висадки в ґрунт, адже нестача різних елементів та погодні умови також можуть призвести до того, що рослини хворітимуть. Про те, які ознаки «сигналізують» городнику, що не все гаразд, розповідає канал «Моя дача. Сад и огород».

Скривлені плоди — рослині не вистачає вологи.

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Жовтіють у плодоніжки — при високій вологості — висока температура.

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Плоди м'які, верхня та середня частини плода з перетяжками — мало світла, нерівномірний полив, висока температура повітря при низькій вологості, перепідживлення (занадто великі дози).

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Тонкі батоги, світле листя, прирости слабкі, плоди, загострені до низу — нестача азоту. (3 ст.л. без верху аміачної селітри на 10 л води в полив).

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Плоди загострені у плодоніжки, сухість по краю листка — нестача калію. (3 ст. л калійної солі на 10 л води в полив).

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Опадають зав'язі, листя темно-зелене, але дрібне, у старого листя краю буріють — брак фосфору. (5 ст.л. суперфосфату залити дуже гарячою водою і на ніч залишити. Вранці довести до 10 л води та полити).⠀

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Фото "Моя дача. Сад та город"

Зазначається, що огірки вимагають підживлення кожні 10 днів. Краще для цього підійдуть органічні настої — коров'як, пташиний послід, трави.

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Нагадаємо, що оптимальний час посіву теплолюбних огірків — кінець квітня та травень, коли на дворі вже вже стабільно тепло. Огірки можна висаджувати на грядках, де торік росли капуста, картопля, цибуля, томати, перець чи морква, але уникати місць, де вирощували гарбузові культури.

Фото Pixabay

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