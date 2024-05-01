Несумирні сусіди: які культури не можна садити на городі на одній грядці

Для того, щоб мати хороший урожай, важливо не садити поряд культури, які погано уживаються між собою. Досвідчені садівники розповіли, які рослини не варто садити на грядці, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Кріп і морква.

Проблема в тому, що кріп відноситься до трав'янистих культур, а морква — коренеплід. Обидві рослини вимагають однакової кількості вітамінів та мінералів, а тому висаджувати їх поряд — погана ідея. Вони просто повбивають один одного ще до перших сходів. У кращому разі ви отримаєте тоненькі плоди. Інша справа, якщо ви підсадите до моркви цибулю, а до кропу огірки або капусту.

Перець та боби.

Вони можуть заразити один одного грибками, на плодах будуть чорні плями та виразки, які не дадуть їм повноцінно розвинутися. Сміливо садіть перець із баклажанами, боби ж можна підселити до огірків.



Капуста та виноград.

Гірше за сусідство просто не придумаєш. Виноград просто втратить свій смак. Інша справа — виноград по сусідству з базиліком: обидві рослини допомагають одна одній відлякувати шкідників. Капуста може спокійно зацвісти у компанії кропу чи м'яти.

Картопля та томати.

Незважаючи на те, що у картоплі та томатів чимало спільного, висаджувати їх поряд не рекомендується. Якщо хвороба підчепить картоплю, то помідори легко підчеплять її від сусіда. Я раджу дотримуватись дистанції між ними не менше кількох метрів. Пам'ятайте, що томат не уживеться і з баклажаном.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що не можна і що потрібно садити поряд з картоплею, щоб не зіпсувати врожай, а також про те, чому садівники не рекомендують садити біля будинку популярну серед дачників рослину.

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