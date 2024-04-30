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Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

19:10 30 квітня 2024
Чорна смородина

Чорна смородина — одна з самих популярних, смачних і корисних ягід. Важко знайти подвір'я чи дачну ділянку, де б не було цієї культури.

Тому багатьом садоводам варто дізнатися секрет, який спрацьовує кожноо року на кущах смородини, обіцяють автори одного з Youtube-каналів для дачників.

Секрет дуже простий — кожного року варто поливати смородину мікорізою. Це дозволяє відмовитись від підживлення, а ягоди виростають розміром з перепелине яйце.

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Сам кущ падає під натиском врожаю, і його доводиться підв'язувати. Важливо внести мікорізу весною, коли земля добре прогріється, і зникне загроза нічних заморозків (тобто, у травні).

Секрет простий — мікоріза являє собою міцелій гриба, який добре взаємодіє з корінням смородини. Зокрема, кущ отримує можливість засвоювати в 10 разів більше живильних речовин з грунту. Також підвищується імунітет — кущі менше хворіють.

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Для посилення ефекту досить раз на місяць підсипати під ягідний кущ перегній.

Але пам'ятайте, що смородину з мікорізою не можна обризкувати хімічними речовинами — інакше міцелій загине.

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Також нагадаємо про необхідність омолодження кущів смородини.

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