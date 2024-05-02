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Втомився від росіянок? Стало відомо, чому Том Круз не хоче зустрічатися з Іриною Шейк

17:12 2 травня 2024
Том Круз

Голлівудська зірка Том Круз, який нещодавно розлучився зі своєю партнеркою росіянкою, не збирається зустрічатися з моделлю Іриною Шейк, попри те, що потрапив на перше місце в її списку потенційних бойфрендів серед «багатих та знаменитих».

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ з посиланням на власних інсайдерів.

Том Круз начебто дуже задоволений увагою Ірини, але зараз повністю зосереджений на роботі.

Ірина Шейк

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Крім того, 61-річний актор вирішив взяти перерву у романтичних стосунках після короткого, але гучного роману з ще однією росіянкою Ельсіною Хайровою.

«Тому лестить, що така красива жінка, як Ірина, вважає його підходящим кандидатом для стосунків, але, хоч би як він був задоволений, перше кохання Тома — створення фільмів, і це забирає у нього більшу частину часу. З ким би він у кінцевому підсумку не мав справу, саме кіно буде на першому місці», — сказав інсайдер.

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Іншими словами, росіянку культурно «відшили» під надуманим приводом.

При цьому джерело не стверджує, що роман актора з 38-річною моделлю неможливий, але вважає його малоймовірним: «Чи можуть вони колись зустрітися з Іриною і подивитися, чи буде між ними іскра? Все можливо, але роман Тома та Ірини — це поки ближче до неможливого».

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Нещодавно Том Круз розлучився з Ельсіною Хайровою, батько якої — багатий путінський чиновник. За словами інсайдерів, актор охолов до неї і стосунки зійшли нанівець. Інші джерела стверджують, що їхньому роману завадив колишній чоловік Ельсіни, бізнесмен Дмитро Цвєтков, який надто активно коментував їхній роман у ЗМІ.

Ірина Шейк перейнялася пошуками нового бойфренда, за чутками, на тлі невдалих романів з Томом Бреді та Бредлі Купером. Том Бреді, з яким Ірина кілька місяців зустрічалася, теж поставив у пріоритет не стосунки, а кар'єру, хоча, за словами інсайдерів, захоплюється Іриною.

Що стосується Купера, від якого в Ірини є дочка Лея і за якого вона, за повідомленнями інсайдерів, була б не проти вийти заміж, але він вже захопився Джіджі Хадід. Ірина, яка сама познайомила їх, останнім часом перестала спілкуватися з Купером — принаймні їх перестали помічати разом навіть на прогулянках з дочкою. Як пояснюють інсайдери, справа якраз у романі Купера з Джіджі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», стало відомо, чому Том Круз дуже злий на подружжя Бекхемів.

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