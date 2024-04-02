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Прислухався до попереджень колишнього чоловіка моделі: Том Круз розлучається зі своєю партнеркою-росіянкою

22:01 3 квітня 2024
Том Круз з Ельсіною Хайровою

Кілька місяців тому Том Круз закрутив роман з Ельсіною Хайровою. Молода росіянка присвятила себе світу моди та іміджу й раніше була одружена з російським олігархом Дмитром Цвєтковим. Він вже попереджав актора в минулому про смаки своєї колишньої дружини та матері двох дітей: «Ви маєте знати, що Ельсіна любить дорогі речі».

Ба більше, він не посоромився порадити йому тримати широко відкритими очі й гаманець. Цвєтков стверджував, що за 11 років шлюбу з ним Хайрова витратила на одяг і сумочки понад 10 мільйонів євро.

З плином часу, схоже, ці слова вплинули на Круза, який зрештою прийняв рішення розірвати стосунки з російською моделлю. Видання Pagesix тепер стверджує, що причиною стало бажання уникнути проблем з колишнім чоловіком,

Людина з команди актора запевнила ЗМІ, що причини його розриву мало пов'язані з його стосунками з Хайровою, а більше — з усім контекстом, що оточує пару після слів її колишнього чоловіка. Джерело, близьке до актора, дає зрозуміти, що стало головною причиною його розриву з російською моделлю.

«Вони просто не хотіли мати справу з колишнім чоловіком, який кожні кілька тижнів говорив щось гидке», — каже він.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», стало відомо, чому Том Круз дуже злий на подружжя Бекхемів.

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