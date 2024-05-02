«Мені подобається те, як ми старіємо разом»: Вікторія Бекхем ніжно звернулася до чоловіка в день його народження

Знаменитому британському футболістові Девіду Бекхему, який раніше розповідав, чому свого часу одружився на Вікторії, виповнилося 49 років. З цього приводу його дружина опублікувала в інстаграмі спільні світлини та ніжно привітала його зі святом, додавши перчинку гумору.

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«З Днем народження, Девіде. Мені подобається те, як ми старіємо разом! Ти вже наздоганяєш мене! Ти — наше все! Кращий батько та чоловік, ми всі тебе дуже любимо», — написала Вікторія, яка майже на рік старша за чоловіка.

Нещодавно Вікторія Бекхем гучно відзначила своє 50-річчя. З клубу чоловік виносив її на плечах.

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Нагадаємо, Вікторія та Бекхем вже майже 25 років у шлюбі. В липні цього року вони відзначатимуть срібну річницю. Пара виховує трьох синів та доньку.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

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