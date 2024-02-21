«О, Боже! Що?»: журналістів здивувала реакція Вікторії Бекхем на запитання про те, чи рада вона бути бабусею

Співачка та модельєрка Вікторія Бекхем, яка поділилася секретами здорового харчування сім’ї, ще не бабуся — хоча вона сподівається колись нею стати. У новому інтерв'ю Vogue, в якому 49-річна зірка розповіла про поради, які вона дає своїм дітям — 24-річному Брукліну, 21-річному Ромео, 18-річному Крузу і 12-річній Харпер — Вікторія відреагувала на запитання видання, чи рада вона бути бабусею і чи збирається найближчим часом виконувати цю роль.

ВІДЕО ДНЯ

«О, Боже! Що? — вигукнула явно приголомшена Вікторія і почала хапати себе за комір та обмахуватися віялом. — Зачекай. Я не думаю, що це відбувається. Якщо ви не знаєте чогось, чого не знаю я, це ще не відбувається».

Скрин відео

Потім Вікторія пригадала нещодавню розмову з бабусею і дідусем. Й спитала, як їх називають онуки.

РЕКЛАМА

«Вони відповіли, що по імені. І я подумала: „Що ж, це дуже елегантно“. Тож, можливо, я піду цим шляхом. Але поки що цього не сталося. Сподіваюся, одного дня, якщо я буду благословенна — це буде чудово, але ми ще не на цьому шляху».

Хоча до бабусі мамі 4 дітей ще далеко, Вікторія розповіла про останню батьківську роль, в яку вона вступила — роль свекрухи.

РЕКЛАМА

Вікторія, яка стала свекрухою для дружини сина Брукліна Ніколи Пельц-Бекхем, коли пара побралася у 2022 році, сказала: «Я думаю, що Нікола чудова. Вони з Брукліном роблять одне одного надзвичайно щасливими, і це чудово бачити, як матері. Все, чого ви хочете — це щоб ваші діти були щасливі, чи не так?»

Раніше повідомлялося, що Девід і Вікторія Бекхеми порадували сімейними різдвяними фото.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook