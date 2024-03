Справа не в сексуальності: Девід Бекхем розповів, чому свого часу одружився на Вікторії

Девід та Вікторія Бекхем одружені більше 25 років. У новому інтерв'ю на шоу SiriusXM футболіст розповів, чому він одружився зі солісткою Spice Girls і що його захоплює в дружині.

Фрагменти шоу він розмістив у себе в акаунті в соціальній мережі Instagram.

Очевидно, Девід у повному захваті від дружини навіть через чверть століття разом! Він не втомлюється про це говорити, а днями згадав, що привабило його до коханої в перший раз і чому він вирішив на ній одружитися.

«Вона мені справді просто подобалася. Я просто уявляв її собі і не знав, якою вона була як особистість … Я не усвідомлював, якою сильною жінкою вона була, і саме це пізніше привабило мене в ній найбільше на світі», — відверто відповів Бекхем.

Він підкреслив, що хоча його дружина неймовірно красива і сексуальна, його почуття до неї росли зовсім не через ці якості.

«Мені подобається, яка вона сильна жінка, мені подобається той факт, що вона багато працює, що вона чудова мама. Ще подобається, що вона іноді доглядає мене… І ви знаєте, ми самі створили це життя з чотирма чудовими дітьми, які є найважливішими речами в нашому житті. Тому я вибрав Вікторію…» — додав він, захоплюючись тим, як розкрилася знаменитість у сімейному житті.

Вікторія та Девід пов'язали себе узами шлюбу на пишній церемонії в Ірландії 4 липня 1999 року. Спочатку співачка та майбутній модний дизайнер привабила знаменитого спортсмена своєю красою та привабливістю.

Девід підкреслює невід'ємну роль дружини у їх сім'ї. «Мені подобаються сильні жінки, і мені подобається, що вона багато працює. Мені подобається, що вона чудова мама».

Нагадаємо, що футболіст вперше побачив Вікторію під час перегляду кліпу Say You'll Be There гурту Spice Girls і з упевненістю сказав своєму сусідові по кімнаті: «Я одружуся з тією, в короткій чорній сукні». Девід та Вікторія одружилися через кілька місяців після народження первістка Брукліна. Пізніше в сім'ї з'явилися ще троє дітей: сини Ромео і Круз і дочка Харпер. За плечима у Бекхемів 26 років відносин та серйозна криза у відносинах, пов'язана зі зрадою футболіста. Незважаючи на труднощі подружжя зберегло сім'ю.

