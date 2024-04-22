Чоловік виносив на плечах: як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя

Знаменита британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем 17 квітня гучно відзначила 50-річчя. Вона влаштувала шикарну вечірку у приватному клубі Oswald's. Для свята зірка обрала ніжну блакитну сукню, оздоблену вставками у формі квітів.

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На святі була родина іменинниці — сини, донька та чоловік Девід Бекхем.



*Вікторія з чоловіком та дітьми

Привітати Вікторію прийшли зіркові друзі — Том Круз, Розі Гантінгтон-Вайтлі з чоловіком Джейсоном Стейтемом, Сальма Гаєк із чоловіком Франсуа-Анрі Піно, співак Марк Ентоні, відомий шеф-кухар Гордон Рамзі, режисер «Джентельменів» Гай Річі, Єва Лонгорія та учасниці гурту Spice Girls.

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*Подружки Вікторія Бекхем та Єва Лонгорія

Емма Бертон, Мелані Сі, Джері Галлівелл та Мел Бі та Вікторія спеціально заспівали для гостей та виконали для гостей свій коронний танець.

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*Вікторія та учасниці гурту Spice Girls

Як пишуть іноземні ЗМІ, загалом було близько 40 гостей. Їх пригощали улюбленим вином Вікторії Chateau Mouton Rothschild вартістю $ 3700 за пляшку, а також ексклюзивними стравами від приватного шеф-кухаря. У фіналі вечірки винесли також ексклюзивний торт для іменинниці. Кажуть, святкування коштувало приблизно 250 тисяч фунтів.

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«Девід справді витратив багато грошей. Він хотів, щоб це було особливо для неї, оскільки вона завжди докладає таких зусиль для всіх інших», — передає слова інсайдера видання The Sun.

Біля клубу, де відбувалася вечірка, зібралося чимало папараці. Їм вдалося зняти, як гості розходилися після святкування. Особливо потішили світлини Вікторії та Девіда. Після вечірки чоловік виносив іменинницю на плечах.

Очевидно, взнаки далися танці на підборах. Адже нещодавно Вікторія зламала ногу та пересувалася на милицях.

Також нещодавно Девід Бекхем зізнався, чому насправді одружився на Вікторії та прожив з нею понад 25 років.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabeckham

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