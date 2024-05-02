В Раді зменшили «драконівські» штрафи за порушення закону про мобілізацію: скільки доведеться платити ухилянтам
Схоже, народні депутати відреагували на шок, який викликали в суспільстві пропозиції відправляти порушників закону про мобілізацію до в'язниці та штрафувати на 200 тис. грн, тому прибрали з законопроєкту норму про ув’язнення та зменшили пропоновані урядом захмарні штрафи.
Зокрема, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув поправки до другого читання до законопроєкту № 10379 про відповідальність за порушення закону про мобілізацію.
Про це член правоохоронного комітету нардеп Максим Бужанський повідомив у Мережі 1 травня.
Так, комітет залишив суми штрафів за порушення військового обліку та мобілізації на попередньому рівні — як рекомендував ще до першого читання. Виняток — верхній поріг за статтею 210, та 210−1, де передбачається штраф у розмірі 25 500 грн.
Таким чином, за порушення правил військового обліку (стаття 210) чекатиме штраф від 3400 до 5100 грн, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 грн.
Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (стаття 210−1):
- від 5100 до 8500 грн — для громадян;
- від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб.
Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:
- від 17 000 до 25 500 грн — для громадян;
- від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб.
Бужанський зазначив, що адміністративний штраф накладатиметься протягом року, але не пізніше ніж три місяці від моменту виявлення правопорушення.
«Додали три режими — правопорушення, повторне правопорушення та правопорушення під час дії режиму воєнного стану», — повідом в нардеп.
Він також вказав на важливе уточнення: статті 210 і 210−1 не застосовуються щодо тих даних про призовника, які ТЦК може отримати шляхом доступу до відкритих для нього державних реєстрів.
«Нагадаю, Кабмін пропонував кілька років в'язниці та штрафи у 200 тисяч. Комітет в'язницю виключив, штрафи зменшив», — наголосив Бужанський.
Зазначимо, що 10 квітня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (під час мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу.549
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