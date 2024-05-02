Винятки з закону: кому не треба особисто йти до ТЦК

Що ближче новий закон про мобілізацію до набуття чинності (18 травня), відкриваються все більше нових «сюрпризів», які підготували для українців законодавців. І один з них — неможливість оновити особисті дані про себе без обов'язково відвідування ТЦК та СП.

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Втім, певні категорії українців зможуть не відвідувати військкомат, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.



Юрист нагадав, що для тих, хто перебуває на території України, оновити дані можна трьома способами:

фізично з'явившись у ТЦК та СП;

через центри надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то можна повідомити такі дані на офіційну електронну адресу або номер телефону ТЦК, які мають бути зазначені на офіційному сайті такого ТЦК, або через електронний кабінет. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати з 17 травня, а електронний кабінет — з 17 червня.

«Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому випадку це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну/фармацевтичну освіту зобов’язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП», — каже Антон Маринич.

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Таким чином, законодавець встановив обов’язок з актуалізації своїх даних протягом 60 днів (починаючи з 18 травня) для таких категорій:

призовники — 17−25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов’язані — 25−60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

«Тому ситуація така, що незалежно від того, чи ви призовник або військовозобов’язаний, а також чи є у вас підстави для відстрочки, у вас є обов’язок протягом 60 днів оновити дані», — пояснює адвокат.

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Кому не треба йти до військкоматів

В той же час обов’язок йти до ТЦК для оновлення даних не поширюється на громадян, які виключені з військового обліку, тому їм таке оновлення проводити не потрібно, каже Антон Маринич.

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За новим Законом, виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни, які:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

«Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення із військового обліку. Якщо ви оновили свої дані до 18 травня (до набрання чинності законом), в будь-якому випадку у нього виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулось жодних змін», — каже юрисконсульт.

Доцільно згадати також, що у Верховній Раді дослухалися до критики суспільства і готові послабити штрафні санкції за порушення норм законів про мобілізацію та про воєнний облік.

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