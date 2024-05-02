Рекордний успіх «Байєра» та нічия у дуелі колишніх клубів Малиновського: відеоогляди півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій

У четвер, 2 травня, слідом за півфінальними поєдинками Ліги чемпіонів «Баварія» — «Реал» (2:2) та «Боруссія» Д. — «ПСЖ» (1:0) відбулися перші матчі ½ фіналу Ліги Європи і Ліги конференцій. Зокрема, новоспечений чемпіон Німеччини «Байєр» у Римі продовжив свою фантастичну серію без поразок у всіх турнірах до 47 (!) матчів, а дуель колишніх клубів Руслана Малиновського завершилася у Марселі внічию.

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Ліга Європи. ½ фіналу. Перші матчі

«Рома» (Італія) — «Байєр» (Німеччина) — 0:2 (Вірц, 28, Андріх, 73).

0:1 Вірц (28-а хв.)

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0:2 Андріх (73-а хв.)

«Марсель» (Франція) — «Аталанта» (Італія) — 1:1 (Мбемба, 20 — Скамакка, 11).

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Зустрічі у відповідь відбудуться в Леверкузені та Бергамо 9 травня.

Ліга конференцій. ½ фіналу. Перші матчі

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«Астон Вілла» (Англія) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:4 (Уоткінс, 45+1, Діабі, 52 — Ель-Каабі, 17, 29, 56, з пенальті, Ессе, 67). На 82-й хвилині Дуглас Луїс («Астон Вілла») не реалізував пенальті.

«Фіорентина» (Італія) — «Брюгге» (Бельгія) — 3:2 (Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90+1 — Ванакен, 17, з пенальті, Тьяго. 63). На 61-й хвилині вилучений Оньєдіка («Брюгге»).

Матчі у відповідь намічені в Піреї та Брюгге 9 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вилетів з Ліги Європи на стадії 1/16 фіналу.

Фото ФК «Байєр»

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