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Колишня команда Ярмоленка перемогла Мбаппе та компанію: відеоогляд матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів

23:58 1 травня 2024
Боруссія&nbsp;— ПСЖ

У середу, 1 травня, на арені «Сигнал Ідуна Парк» у Дортмунді відбувся другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, у якій напередодні «Баварія» та «Реал» забили один одному чотири м'ячі.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «ПСЖ» (Франція) — 1:0 (Фюллькруг, 36).

До нинішнього протистояння з Мбаппе та компанією «Боруссія» не грала у півфіналі Ліги чемпіонів аж 11 років, відколи 2013-го пробилася в четвірку найсильніших команд турніру за Юргена Клоппа. Так, фаворитом нинішнього протистояння багато хто вважав новоспеченого чемпіона Франції «ПСЖ», тим паче після проходу командою Луїса Енріке «Барселони». Але й у дуелях із ПСВ «Ейндховен» (в 1/8 фіналу) та «Атлетико» (у чвертьфіналі) далеко не всі вірили у «жовто-чорних».

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Перший тайм проти парижан колишні одноклубники Андрія Ярмоленка сміливо можуть занести собі до активу. Мало того, що гравці «Боруссії» за 45 хвилин не дозволили гостям завдати хоча б одного удару у площину своїх воріт, так ще й самі забили. Форвард Фюлькруг на 36-й хвилині постарався — 1:0.

Після перерви «ПСЖ» кинувся відіграватися, і під час однієї з атак німців тричі (!) рятувала штанга. Атакували парижани ще й ще, але марно. Як би там не було, Дортмунд заслужив на цю перемогу. Тим цікавіше буде у зустрічі-відповіді суперників 7 травня на стадіоні «Парк де Пренс».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинний переможець Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» вилетів із турніру.

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Фото kicker. de

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