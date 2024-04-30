«Дубль» Вінісіуса врятував «Реал» з Луніним від поразки на полі «Баварії»: відеоогляд півфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 30 квітня, на «Альянці Арені» у Мюнхені відбувся перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, з якої вилетів чинний володар трофея «Манчестер Сіті».

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Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Баварія» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія) — 2:2 (Сане, 53, Кейн, 57, з пенальті — Вінісіус, 24, 83, з пенальті).

На шляху до півфіналу підопічні Томаса Тухеля та Карло Анчелотті вибили з турніру англійських грандів — «Арсенал» та «Манчестер Сіті». За іронією долі, останнє очне протистояння «Баварії» та «Реала», що відбулося у 2018 році, припало якраз на півфінал ЛЧ, і тоді мадридці, вигравши в Мюнхені (2:1) і зігравши внічию вдома (2:2), пробилися у фінал і зрештою заволоділи у Києві трофеєм.

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Бачили букмекери без п'яти хвилин чемпіона Іспанії, який виграв три останні зустрічі в Мюнхені, фаворитом двоматчевої дуелі і цього разу. Тим паче, що нинішній сезон «Баварії» можна вважати невдалим (втрата чемпіонства в бундеслізі, виліт з Кубка країни).

Втім, німці розпочали поєдинок дуже жваво, і вже на 41-й секунді зустрічі голкіперу «Реала» та збірної України Луніну довелося рятувати гостей після удару Сане. «Баварія» продовжувала йти вперед … і пропустила. На 24-й хвилині колишній гравець мюнхенського клубу Кроос ідеальним пасом вивів Вінісіуса віч-на-віч з Нойєром, і бразилець не схибив — 0:1.

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Відігралася «Баварія» на початку другого тайму, коли Сане потужно пробив у ближній кут воріт Луніна — 1:1.

Далі — більше. Незабаром мюнхенці заробили пенальті, і найкращий бомбардир команди Кейн з «позначки» був точним — 2:1. 8 голів та 3 асисти — гросмейстерський показник капітана збірної Англії в нинішній ЛЧ!

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І все ж таки команді Анчелотті вдалося врятуватися від поразки. Ближче до кінця зустрічі Родріго заробив пенальті, а всюдисущий Вінісіус із 11-метрової позначки переграв 38-річного Нойєра, забивши свій п'ятий м'яч у поточному розіграші — 2:2.

До речі, легенда «Баварії» Томас Мюллер цього вечора став шостим в історії футболістом, який зіграв 150 матчів у Лізі чемпіонів, склавши компанію Кріштіану Роналду (183 гри), Ікеру Касільясу (177), Ліонелю Мессі (163), Каріму Бензема (152) та Хаві (151).

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 8 травня на знаменитій мадридській арені «Сантьяго Бернабеу».

У середу, 1 травня, у другому півфіналі ЛЧ зіграють дортмундська «Боруссія» та ПСЖ".

Як відомо, вирішальний матч турніру цього сезону прийме 1 червня лондонський «Уемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у вогненному ель-класико переміг «Барселону».

Фото ФК «Баварія»

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