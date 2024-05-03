Мобілізація вчителів в Україні: про які нюанси важливо знати

У новому законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, вказано, що отримати відстрочку від призову на військову службу можуть певні категорії освітян.

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Як пишуть novyny.live, серед них:

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

викладачі училищ;

вчителі.

Втім, є умова — викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

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Варто знати, що за мобілізованими освітянами зберігається їхнє робоче місце та посада, але закон не зобов'язує роботодавця продовжувати виплачувати заробітну плату мобілізованому співробітнику. Вона може бути збережена, якщо роботодавець виявить таке бажання.

Нагадаємо, що в ДПСУ попередили про зміни правил перетинання кордону після набуття чинності новим законом щодо мобілізації.

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Фото Pixabay

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