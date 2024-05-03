Швейцарія на мирну конференцію по Україні в червні запросила 160 делегацій: що про це відомо

Восени 2022 року президент України Зеленський представив формулу миру. Переговори на її основі відбудуться у Швейцарії в червні. Наразі Берн запрошує понад 160 делегацій — але не росію. Невідомо, чи буде присутній Китай, пише видання n-tv.de.

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Швейцарія офіційно запросила понад 160 делегацій на конференцію високого рівня з питань миру в Україні. Вона відбудеться 15 і 16 червня в розкішному готелі Bürgenstock Resort на Люцернському озері в Центральній Швейцарії й була організована на прохання України. Зустріч відбудеться на рівні глав держав та урядів, повідомило Міністерство закордонних справ у Берні. Метою зустрічі є вироблення спільного розуміння можливого шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

«Наразі росія не була запрошена», — йдеться у заяві.

У МЗС Швейцарії зазначили, що москва неодноразово публічно відмовлялася від участі у конференції. Конференція покликана ініціювати мирний процес.

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«Швейцарія переконана, що росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без росії немислимий», — йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив американському журналу «Foreign Policy», що конференція не має на меті залучити росію, а скоріше об'єднати країни, які мають спільне розуміння кроків на шляху до вирішення. Після цього можна було б налагодити комунікацію з росією і залучити москву до переговорів. Звичайно, війну неможливо закінчити без участі обох сторін, вважає Кулеба.

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Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що в кінці цієї війни виживе лише одна сторона, і це буде Україна.

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