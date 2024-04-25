«Думаю, що в кінці цієї війни виживе лише одна сторона, і це буде Україна», — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який нещодавно виступив з різкою заявою щодо надання нам додаткових систем Patriot, з ентузіазмом похвалив американських політиків за схвалення довгоочікуваного пакета військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, але заявив, що західні союзники мають визнати, що «ера миру в Європі закінчилася» і що Києву неминуче знадобиться більше допомоги для боротьби з росією, пише The Guardian. Дипломат також повідомив, що Україна визначила сім зенітно-ракетних комплексів Patriot, які вона може використовувати для захисту цивільного населення у великих містах за межами Києва. За словами Кулеби, один з них був отриманий від Німеччини, ще чотири були знайдені та про них ведуться переговори, а ще два знаходяться в полі зору.

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За його словами, такі міста, як Харків, який постійно бомбардують, а його мешканці в страху виїжджають, могли б «жити в мирі та продовжувати промислове виробництво», якщо союзники України будуть рішучіше підходити до надання допомоги країні.

Дмитро Кулеба заявив, що союзники України повинні перейти від «висловлення співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни». Він сказав, що відновлення військової допомоги США, яку місяцями затримували республіканці, пов'язані з Дональдом Трампом, не буде достатнім для перемоги над рф.

«Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян, так це об'єднаний фронт всієї України та всіх її партнерів, — вважає Кулеба. — Коли я бачу, чого досягла росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася».

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Дмитро Кулеба не розуміє тих, хто стверджував, що після більш ніж двох років повномасштабної війни для України настав час для переговорів. Він сказав, що з 2014 року, до повномасштабного вторгнення у 2022 році, відбулося «200 раундів переговорів» з кремлем. На його думку, деякі спостерігачі підтримували мир через наївність. Інші «грали за путіна». Третя категорія «не розуміла росію» або її президента. Вони були помилково переконані, що необхідно вести переговори з дияволом, сказав він.

Міністр сказав, що путін піде на змістовні переговори лише тоді, коли його військова позиція буде «близька до колапсу». Щоб досягти цього моменту, Україна повинна дотримуватися подвійної стратегії: «успіх на полі бою» та коаліція країн, які підтримають мирну формулу Зеленського, що передбачає виведення російських військ, репарації та трибунал над військовими злочинцями.

Дипломат сказав, що не знає, як довго триватиме війна з росією.

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«Кожного разу, коли я проходжу повз похорон солдата, я подвоюю та потроюю свої зусилля, щоб довести їх до кінця, до перемоги України, — сказав він. - Я думаю, що в кінці цієї війни виживе лише одна сторона, і це буде Україна. Але коли я кажу „виживе“, я не маю на увазі, що росія перестане існувати як країна».

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Welt заявив, що західні держави не повинні дозволяти собі відволікатися на занадто багато міркувань від мети перемоги України у війні. Тому що тоді Україна стане лише першою жертвою.

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