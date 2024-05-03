Електронний кабінет військовозобов'язаного: як він працюватиме і чи можна отримати через нього відстрочку

Разом із набуттям чинності новим мобілізаційним законом має запрацювати й електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про те, що наразі триває робота над тим, щоб відповідний мобільний застосунок був запущений саме з 18 травня, розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«У травні Міноборони запускає мобільний застосунок для військовозобов'язаних. Він буде доступним для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market. Ви можете максимально швидко оновити дані і побачити, які дані щодо вас є у реєстрі «Оберіг», — зазначила вона та додала, що завантаження застосунку не є обов'язком, а лише одним із способів оновлення даних, яке необхідно зробити впродовж 60 днів з 18 травня — до16 липня.

Тим часом військовий адвокат Роман Лихачов зазначає, що реальна кількість військовозобов’язаних чоловіків в Україні досить велика — ТЦК не у змозі прийняти всіх тих, кому треба буде оновити військово-облікові дані.

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«Тому пропонують застосунок, через який кожен військовозобов’язаний протягом 60 днів зможе оновити відповідні дані. Цікаво, що через електронний кабінет можна буде отримувати відстрочку. В е-кабінеті треба буде вносити багато даних. В основному вони стосуються рівня освіти, здоров’я, сімейного стану. Як можна буде в електронному форматі внести інформацію про здоров'я? Адже більшість військовозобов’язаних досить давно проходили військово-лікарські комісії. Тому не можна буде оновити всі дані в електронному форматі без відповіді на ці дилеми. А відразу видати близько 5 мільйонів направлень на ВЛК не вийде. Хто і як буде їх видавати? Цей механізм, на жаль, недопрацьований», — цитує юриста «Громадське радіо».

Він також зазначив, що основні черги до ТЦК створені людьми, які стоять за відстрочками, наприклад, студентами. «Є досить багато тих, хто хоче отримати право на відстрочку до того часу, як набере чинності закон про мобілізацію. Адже закон суттєво зменшує можливості отримання відстрочки. Крім того, ті, хто має право на відстрочку, хочуть оновити дані, щоб не стояти в чергах після 18 травня. Бо в чергах буде колапс», — додав він.

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Також, за словами Романа Лихачова, вкрай важливим є питання того, як електронний кабінет розв’яже проблему направлення на ВЛК.

«Наприклад, беремо людину, яка не має військового квитка. Вона заповнила всі дані в електронному кабінеті, але за військовим квитком їй знову треба йти в ТЦК, займати чергу. Тобто, не створили системи, що дозволяла б отримати електронний квиток військовозобов’язаного чи довідку на проходження ВЛК. Я не розумію, для чого постійно брати направлення на ВЛК в територіальному центрі комплектування. Ця проблема розв’язується банально: надайте можливість сімейним лікарям, начальникам інших комісій видавати направлення на ВЛК. Тобто, якщо сімейний лікар зможе направляти на військово-лікарську комісію, то це суттєво розвантажить ТЦК від видачі направлень. До того ж центрів комплектування досить мало, щоб відразу витримати 5−7 мільйонів військовозобов’язаних, які прийдуть», — підкреслив він та згадав ще одне нерозв’язане питання — відсутність постанови Кабміну, яка б регулювала порядок надання відстрочки.

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«Немає конкретики щодо кожного пункту того, які документи має надати людина. Оскільки немає постанови Кабміну про роботу електронного кабінету й видачі відстрочок, то зміни, які має принести закон про мобілізацію, можуть не розвантажити ТЦК», — резюмував військовий юрист.

Раніше про те, що паралельно з оновленням даних в ТЦК та СП військовозобов'язані мають пройти й ВЛК, розповідав й адвокат Олег Мицик. Він також нагадав, що паралельно з законом про мобілізацію був внесений проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за не оновлення даних чи не прихід на ВЛК.

Фото — Pixabay

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