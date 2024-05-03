Фальшивий співробітник СБУ обіцяв родичам бійців ЗСУ допомогти витягти їх із полону «всього» за 10 тисяч доларів

У Києві викрито чергового шахрая, який видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених та зниклих безвісти.

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Служба безпеки України повідомляє, что мешканець столиці видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ.

«За 8−10 тисяч доларів шахрай обіцяв „допомогти“ людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану „клієнтів“ та їхньої платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених», — зазначили в СБУ та додали, що шахрай вимагав переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені під час обшуку.

Фото СБУ

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Також у ході документування злочинної діяльності силовикам стало відомо, що зловмисник розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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В СБУ окремо наголосили, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. У випадку, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21 ;

; +38 098 321-11-21 ;

; Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 ;

; або на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів, яка під виглядом «бійця ЗСУ» виманила у місцевої жительки 800 тисяч гривень.

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Фото СБУ

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