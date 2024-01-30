Під виглядом пораненого бійця ЗСУ курсантка-аферистка виманила у мешканки Дніпра 800 тисяч гривень

Різноманітні аферисти активно користуються військовою тематикою, аби виманювати гроші у українців. Навіть такою болістною темою, як обмін полоненими.

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А на Дніпропетровщині курсантка одного з правоохоронних вищих навчальних закладів ошукала мешканку обласного центру під виглядом «бійця ЗСУ». Як повідомляють у ДБР, дівчині повідомили про підозру.

Фото ДБР

Було встановлено, що дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

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«Згодом „залицяльник“ написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю. Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана. В один з моментів „боєць“ повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки», — йдеться у повідомленні.

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Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наріше на Дніпропетровщині викрили аферистку, яка під чоловічим ім'ям листувалася у месенджері з дружиною загиблого військовослужбовця ЗСУ, представившись по братимом. Вона виманювала на «реабілітацію після поранення» гроші. Загальна сума, якою заволоділа підозрювана, складає майже півмільйона гривень.

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Фото ДБР

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