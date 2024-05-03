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Спорт

Зірковий футболіст «Ліверпуля» закрутив роман з дочкою «доктора Ватсона» (фото)

14:02 3 травня 2024
Трент Александер-Арнольд

Переможець Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд, який дивом вижив після падіння 12-метрової електроопори на його позашляховик, зустрічається з моделлю та актрисою Айріс Лоу — дочкою британського актора Джуда Лоу, який зіграв доктора Ватсона в серіалі «Шерлок Холмс», повідомляє The Sun.

За інформацією видання, цього тижня 25-річний Трент, якому дали кілька вихідних, і 23-річна Айріс вперше з'явилися разом на публіці, зустрівшись у Лондоні. А познайомилися вони у квітні під час зйомок фільму Guess Jeans. Молоді люди відразу порозумілися, обмінялися номерами і почали підписуватися один на одного в соціальних мережах.

Зазначимо, що Александер-Арнольд завоював у складі «Ліверпуля» вісім трофеїв (до речі, свого часу його бабуся зустрічалася з легендарним Алексом Фергюсоном). У футболці збірної Англії, з якою Трент виборов путівку на Євро-2024, футболіст провів 19 матчів і забив 2 м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України з футболу покликав заміж красуню-модель.

Фото ФК «Ліверпуль», ВackGrid

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