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Спорт

Воротар збірної України з футболу покликав заміж красуню-модель (фото)

15:07 16 квітня 2024
Анатолій Трубін з Мариною Галаган


Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін, який змінив минулого літа «Шахтар» на португальську «Бенфіку», зробив пропозицію своїй дівчині Марині Галаган.

Кохана 22-річного футболіста поділилася радісною звісткою у соцмережах, додавши, що вона відповіла «так».

«Особливий момент. Люблю безмежно», — написав Анатолій Трубін у своєму Instagram.

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Додамо, що Марина та Анатолій зустрічаються з 2018 року, а у 2020-му воротар публічно зізнався дівчині у коханні під час відпочинку у Домініканській Республіці.

Раніше дівчина Трубіна розповідала, що закінчила художню та музичну школи, ходила на хореографію та на танці. А хобі Галаган — моделінг, яким вона займається з 2015 року (зокрема, працювала моделлю в Туреччині).

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Анатолій та Марина зустрічаються з 2018 року

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіон світу з боксу зробив пропозицію вагітній порноакторці.

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Фото Instagram

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