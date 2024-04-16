Воротар збірної України з футболу покликав заміж красуню-модель (фото)
Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін, який змінив минулого літа «Шахтар» на португальську «Бенфіку», зробив пропозицію своїй дівчині Марині Галаган.
Кохана 22-річного футболіста поділилася радісною звісткою у соцмережах, додавши, що вона відповіла «так».
«Особливий момент. Люблю безмежно», — написав Анатолій Трубін у своєму Instagram.
Додамо, що Марина та Анатолій зустрічаються з 2018 року, а у 2020-му воротар публічно зізнався дівчині у коханні під час відпочинку у Домініканській Республіці.
Раніше дівчина Трубіна розповідала, що закінчила художню та музичну школи, ходила на хореографію та на танці. А хобі Галаган — моделінг, яким вона займається з 2015 року (зокрема, працювала моделлю в Туреччині).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіон світу з боксу зробив пропозицію вагітній порноакторці.
Фото Instagram410
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