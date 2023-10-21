34.98 / 35.61 37.18 / 37.97
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст збірної Англії дивом вижив після падіння 12-метрової електроопори на його позашляховик (фото)

12:04 21 жовтня 2023
Трент Александер-Арнольд

Футболіст «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд, який завоював зі збірною Англії путівку на Євро-2024, ледь не загинув напередодні після того, як його автомобіль на дорозі мало не розчавила 12-метрова електроопора, що впала, повідомляє The Sun.

Інцидент стався на мокрій дорозі неподалік від Натсдорфа (графство Чешир). Знаменитий футболіст рухався на своєму джипі вартістю 110 тисяч доларів, як просто перед ним дуже сильний вітер (у ці дні в країні вирує шторм Бабет) вирвав «з корінням» електроопору, і напівтонна конструкція почала падати на дорогу. На щастя, знаменитий футболіст виявив чудеса реакції, різко загальмував і встиг повернути. Зіткнення з автомобілем BMW X5 — не найстрашніше, що могло статися. Тим паче, що обидва водії дивом не постраждали.

РЕКЛАМА

Як повідомляє видання, не зважаючи на пережите, 25-річний Трент Александер-Арнольд (до речі, свого часу його бабуся зустрічалася з легендарним Алексом Фергюсоном) того ж дня був присутнім на тренуванні «Ліверпуля» перед суботнім дербі на «Енфілді» з «Евертоном» Віталія Миколенка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів.

РЕКЛАМА

Фото The Sun

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трубадур

Левам — вигідні пропозиції, Рибам — приплив сил, Терезам — несподівані подарунки: гороскоп на день Щурика-Трубадурика

Федір Веніславський

Мобілізація в Україні: у Зеленського передумали суворо карати ухилянтів та пояснили чому

Шаткування капусти

Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту