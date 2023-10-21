Футболіст збірної Англії дивом вижив після падіння 12-метрової електроопори на його позашляховик (фото)

Футболіст «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд, який завоював зі збірною Англії путівку на Євро-2024, ледь не загинув напередодні після того, як його автомобіль на дорозі мало не розчавила 12-метрова електроопора, що впала, повідомляє The Sun.

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Інцидент стався на мокрій дорозі неподалік від Натсдорфа (графство Чешир). Знаменитий футболіст рухався на своєму джипі вартістю 110 тисяч доларів, як просто перед ним дуже сильний вітер (у ці дні в країні вирує шторм Бабет) вирвав «з корінням» електроопору, і напівтонна конструкція почала падати на дорогу. На щастя, знаменитий футболіст виявив чудеса реакції, різко загальмував і встиг повернути. Зіткнення з автомобілем BMW X5 — не найстрашніше, що могло статися. Тим паче, що обидва водії дивом не постраждали.

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Як повідомляє видання, не зважаючи на пережите, 25-річний Трент Александер-Арнольд (до речі, свого часу його бабуся зустрічалася з легендарним Алексом Фергюсоном) того ж дня був присутнім на тренуванні «Ліверпуля» перед суботнім дербі на «Енфілді» з «Евертоном» Віталія Миколенка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів.

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Фото The Sun

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