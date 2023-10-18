Англія забила на «Уемблі» три м'ячі Італії та достроково пробилася на Євро-2024: відеоогляди матчів ігрового дня

У вівторок, 17 жовтня, відбулося ще сім поєдинків у трьох групах відбірного циклу Євро-2024. У центральному протистоянні ігрового дня на знаменитій арені «Уемблі» у Лондоні зійшлися віцечемпіони та чемпіони Євро-2020 Англія і Італія.

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Група С

Мальта — Україна — 1:3 (П. Мбонг, 13 — Камензулі, 38, у свої ворота, Довбик, 43, з пенальті, Мудрик, 86).

Англія — Італія — 3:1 (Кейн, 32, з пенальті, 77, Решфорд, 57 — Скамакка, 15).

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До приїзду команди Лучано Спаллетті англійці у рідних стінах не лише не втрачали у відбірній групі очок, а й не пропустили жодного м'яча (та й на виїзді родоначальникам футболу забили лише Італія та Україна). Від Скуадри Адзурри пропустили, коли Скамакка вивів гостей уперед. Але магія «Уемблі» знову допомогла підопічним Герета Саутгейта. «Дубль» Кейна та гол Решфорда не лише допомогли Англії перемогти, а й достроково оформили родоначальникам футболу путівку до фінального турніру чемпіонату Європи.

Положення команд: 1. Англія — 16 очок (6 матчів); 2. Україна — 13 (7); 3. Італія — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (7).

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Група G

Сербія — Чорногорія — 3:1 (Мітрович, 9, 73, Тадіч, 77 — Йоветич, 36).

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У принциповому протистоянні команд з колись однієї країни (навіть двох — Югославії, а ще Сербії та Чорногорії) господарі поля відсвяткували перемогу та значно підвищили свої шанси на поїздку на Євро-2024.

Литва — Угорщина — 2:2 (Черних, 20, Ширвіс, 36 — Собослай, 67, Варга, 82).

Становище команд: 1. Угорщина — 14 (6); 2. Сербія — 13 (7); 3. Чорногорія — 8 (6); 4. Литва — 6 (7); 5. Болгарія — 2 (6).

Група Н

Фінляндія — Казахстан — 1:2 (Тейлор, 28 — Зайнутдінов, 77 з пенальті, 89).

Казахи, сенсаційно обігравши в Гельсінкі фінів, продовжують жити надією на подорож до чемпіонату Європи. При цьому автор «дубля» Зайнутдінов із «Бешикташа» з 14 м'ячами став найкращим бомбардиром в історії збірної Казахстану.

Північна Ірландія — Словенія — 0:1 (Гнєзда Черін, 5). На 58-й хвилині вилучено Чарльза (Північна Ірландія).

Сан-Марино — Данія — 1:2 (Голінуччі, 61 — Хейлунд, 42, Поульсен, 70).

Перший у 2023 році гол сан-маринців змусив уболівальників збірної Данії цілих дев'ять хвилин хапатися за валідол.

Становище команд: 1. Словенія — 19; 2. Данія — 19; 3. Казахстан — 15: 4. Фінляндія — 12; 5. Північна Ірландія — 6; 6. Сан-Марино — 0.

Нагадаємо, що окрім господарів Євро-2024 німців та англійців, путівки до фінального турніру чемпіонату Європи вже здобули збірні Португалії, Франції, Бельгії, Іспанії, Шотландії, Туреччини та Австрії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч Бельгія — Швеція не було дограно через вбивство двох фанатів скандинавської збірної.

Фото Twitter England

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