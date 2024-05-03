Як повернути гроші, сплачені як авансовий внесок за комунальні послуги: поради юриста

В Україні споживачі комунальних послуг мають можливість внесення авансових платежів при оплаті за надані послуги, пише На пенсії.

Як пояснює юристка Вікторія Гусакова, якщо з певних причин споживач хоче повернути авансовий платіж, він може провести звірку з підприємством, щоб дізнатися, чи надійшов його авансовий внесок, за який період, у якій сумі, надати квитанції щодо його оплати.

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Підприємство має надати роздрукований витяг, який вкаже підсумкові нарахування до оплати, розмір внесеного платежу та залишок сукупного боргу за поточними комунальними нарахуваннями. Тобто ці питання мають урегулювати на підприємстві.

Також можна написати на ім'я керівництва підприємства заяву (вимогу) про повернення коштів, вказавши, чому споживач вніс авансовий внесок, коли, чи є документи, які це підтверджують, коли була звірка. Можна надати засвідчені копії оплати. Можна безпосередньо подати заяву, а можна таку вимогу надіслати рекомендованим листом з описом, щоб у разі спірних питань було підтвердження.

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Той, хто отримає вашу вимогу, зобов'язаний його виконати на підставі частини 2 статті 530 Цивільного кодексу: якщо термін виконання боржником обов'язку не встановлений, він має виконати його у семиденний строк з дня пред'явлення вимоги.

Таким чином, можна як самостійно вказувати дату повернення коштів, так і чекати на їх повернення після 7-денного терміну, коли підприємство отримає лист споживача.

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Якщо гроші вчасно не повернуть, можна звертатися до суду. Можна написати позовну заяву як самостійно, так і звернутися до центрів безкоштовної правової допомоги. До позовної заяви можна додати копії листування та оплати рахунків. У позовній заяві можна зазначити, що відповідно до частини 2 статті 614 Цивільного кодексу відсутність своєї провини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Судовий збір покласти на підприємство, яке має повернути гроші.

Також важливо ознайомитись із договором про надання відповідних житлово-комунальних послуг. Це може бути як публічний договір-приєднання, що встановлює порядок та умови надання послуг споживачеві, так і договір у друкованому вигляді, який має бути і у споживача, і на підприємстві, що надає послуги. Як правило, у договорі зазначено, яким чином повертається авансовий внесок (терміни з різних комунальних послуг можуть бути різними).

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Таким чином, посилаючись на договір, можна вимагати повернення коштів, вказавши строки, зазначені в договорі, або знову посилаючись на статтю 530 Цивільного кодексу.

Буває, що підприємство на сайті в газеті може вказати терміни повернення авансового внеску. Для докладного роз'яснення споживач може самостійно звернутися до них, вказавши саме ті терміни, про які вам стало відомо.

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