Оплата комуналки: кому з українців спишуть борги, а кого притягнуть до суду

У 2024 році уряд вжив заходів щодо енергозабезпечення та встановив право відключення електропостачання для житлових споживачів, що накопичили борги за комунальні послуги.

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Тому за несплату комунальних платежів українці можуть опинитися перед судом, також можливий варіант, що їм спишуть борги, вважає Анастасія Цибулько, юристка з Gracers Law Firm.

Відповідно до нових правил, споживачі мають бути попереджені про можливе припинення послуг не менш як за десять робочих днів до відключення. Постачальники мають право звертатися до суду для стягнення боргів лише у випадку, якщо особа відмовляється робити платежі або не погоджується на реструктуризацію боргу.

Закон також надає можливість реструктуризувати борги на період до 60 місяців в залежності від суми боргу та доходу споживача. Проте, споживачі також можуть подавати заяви на списання боргів, але лише після того, як постачальник послуг звернеться до суду.

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У випадку, якщо суд прийме сторону споживачів, борги можуть бути списані у таких випадках:

мають заборгованість терміном понад 3 роки;

отримали борги попередніх власників житла;

мають борг не відповідно до площі житла;

визнані в судовому порядку банкрутом.

Анастасія Цибулько також наголошує, що жодного чіткого стандарту щодо мінімальної суми боргу не встановлено законодавством. Тому, постачальники комунальних послуг мають владу вирішувати про відключення послуг на власний розсуд. До завершення конфлікту діятиме заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені на територіях з конфліктом або в зоні окупації, а також у випадку, якщо майно було пошкоджено через бойові дії і це було повідомлено постачальнику.

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