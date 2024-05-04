«З'явилися думки, щоб просто покласти на нього подушку»: відома акторка шокувала стосунками з чоловіком-абʼюзером

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» та драми «Мама» Олеся Жураківська розповіла про найболючіший досвід свого життя та важкий розрив через абʼюзивні стосунки. Попри те, що Олеся знайшла своє щастя в улюбленій професії, вона відчула, що таке гірке розчарування в коханні та відносини з тираном.

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— Уже був такий край, коли я розуміла, що у мене починаються, мабуть, психічні зміни, — поділилася акторка в проєкті «Неймовірна правда про зірок» (СТБ). — Ніби я постійно пригнічую відчай, страх, супротив. У мене з’явилися такі думки, щоб просто покласти на нього подушку. І думаю, чи втримаю я цю подушку на обличчі. А потім: Господи, про що я думаю.

Олеся зізналась, що стосунки, в яких вона була як за камʼяною стіною в перший рік, згодом перетворились на справжнє пекло, ревнощі та абʼюз. Її перший чоловік був гарячої мусульманської крові. Олеся зізналась, що піти наважилась не одразу. Єдиним способом втечі був варіант, щоб він сам сказав: «Іди».

— Я довела ситуацію до такого, що він мені сказав сам «іди», — розказала акторка. - В них така традиція, що в присутності родичів треба тричі сказати. Ну і він мені сказав тричі «йди». Насправді мій чоловік теж, мабуть, хороший, але він психологічно скалічений. На його очах рідний батько бив мати та зробив її інвалідом. Мої рідні всі його дуже любили, але, коли дізналися правду, були шоковані.

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Акторка радить дівчатам та жінкам, які хоч раз стикалися з сумнівами та важкою ситуацією у відносинах, за жодних обставин не затримуватися у токсичних стосунках. Вона поділилася своєю формулою щастя.

— Ніколи себе ні з ким не порівнюй, — сказала Олеся. — У Бога — ти одна така. Немає іншої людини, схожої на тебе. Це дуже важливо зрозуміти кожному. Раджу не звертати уваги взагалі, коли критикують. Не принижуй творця. Він кожного зробив унікальним.

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