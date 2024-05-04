Навіть за обережними оцінками західних експертів, втрати армії рф в Україні перевищили 450 тисяч вбитими і пораненими. А як показує практика, нищити окупантів набагато легше, якщо вони збираються великими групами. Так і сталося біля населеного пункту Кубань у Луганській області. Зазвичай це місце було досить безпечним для російських окупантів, оскільки знаходиться далеко від лінії фронту та за межами досяжності більшості українських протипіхотних засобів, пише Forbes.

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Це допомагає пояснити, чому днями близько сотні російських військових зібралися просто неба в полі поблизу Кубані — вочевидь, на шикування чи для навчань.

Однак тепер на озброєнні ЗСУ вже є армійська тактична ракетна система: високоточна балістична ракета ATACMS американського виробництва, яка, залежно від моделі, має дальність польоту до 300 кілометрів і розкидає від сотні до майже тисячі суббоєприпасів розміром з гранату.

Тобто коли росіяни серед білого дня гасали по полю неподалік Кубані, а український безпілотник спостерігав за ними з висоти, сюди вже летіли чотири двотонних ATACMS. Одна ракета не вибухнула. Інші три розірвалися і розкидали свої смертоносні боєголовки. Кожна ракета перетворила територію на майже неминучу зону ураження. Одна з них вибухнула прямо над натовпом з приблизно 116 незахищених росіян. За даними Інституту вивчення війни у Вашингтоні, всі ці солдати, ймовірно, загинули.

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За оцінками експертів цей удар був одним з найкривавіших за всю війну. І він свідчить про погане планування з боку російського командування. Адже там знали, що такий удар був не тільки можливим, а і ймовірним. Придбання ПТРК у США, а потім націлювання їх на вразливі тилові райони російської армії було одним з головних військових пріоритетів України в останні місяці. Сполучені Штати із запізненням задовольнили неодноразові прохання України про надання потужних ракет.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив законодавцям, що Пентагон передасть Україні «стільки ПТРК, скільки зможе». В американському арсеналі є тисячі таких ракет. У багатьох з них незабаром закінчується термін експлуатації через деградацію ракетного палива, що, можливо, спонукає американців швидко їх віддати.

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Росіяни знали, що ATACMS ось-ось з'являться в Україні. І вони мали достатньо попереджень про те, що українці будуть стріляти з них по найбільш вразливих місцях зосередження російських військ, в тому числі по полігонах. Зрештою, українські екіпажі, що стріляли ракетами меншої дальності, щонайменше тричі в лютому влучили у великі групи російських військових, в результаті чого, за повідомленнями, загинуло понад сотню людей.

Коли восени минулого року українці отримали свою першу невелику партію ATACMS, вони негайно запустили ракети по парі російських аеродромів, пошкодивши або знищивши до 20 гелікоптерів. А коли прибула перша нова партія ракет на початку квітня, українські екіпажі, не гаючи часу, обстріляли цінну батарею ЗРК С-400 російських ВПС, знищивши щонайменше чотири її пускові установки.



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