ЗСУ вдарили HIMARS по скупченню російських військ на Херсонщині
Після влучних ударів по полігону поблизу Волновахи, ЗСУ вдарили HIMARS по скупченню російських військ у Херсонській області.
Як повідомляє український OSINT-проєкт DeepState, удару було завдано по полігону поблизу села Подо-Калинівка в окупованій частині Херсонської області.
На полігоні проводились спільні тренування підрозділів 328 дшп, 810 ОБрМП та 81 сап рф. Після влучання HIMARS у ворога мінус близько 60 бійців, повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
ЗМІ також пишуть, що на полігон збиралися приїхати з перевіркою керівники російського угрупування військ «Дніпро».
Генштаб ЗСУ удар по полігону поки що не коментував. Також не було повідомлень від міноборони рф.
Зазначимо, на полігоні біля тимчасово окупованого села Трудівське у Волноваському районі Донецької області загарбники трьох рот 36-ї гвардійської мотострілецької бригади чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Моїсеєва. Стверджується, що під час удару могли загинути щонайменше 60 російських військових. Російські Telegram-канали писали, що тіла були розкидані на великій території, а поранених не встигали вивозити.
Нагадаємо про ще один влучний удар ЗСУ — у тимчасово окупованому Лисичанську. Там на початку лютого під час удару по місцю, в якому збиралися окупанти, було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій «ЛНР» Олексія Потелещенка.402
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