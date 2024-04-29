«Убито сотні тисяч і десятки тисяч дезертирували»: у Великій Британії назвали втрати російських окупантів в Україні

За оцінками Великобританії, 450 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в Україні. Також були знищені понад 10 000 російських броньованих машин. Як повідомляє UK Defence Journal, таку оцінку озвучив міністр збройних сил Великої Британії Лео Докерті.

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«За нашими оцінками, близько 450 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені та ще десятки тисяч вже дезертували з початку конфлікту. Кількість загиблих військовослужбовців, які служили у російських приватних військових компаніях (ПВК), не визначена», — сказав міністр.

За оцінками британців, з початку вторгнення рф до України було знищено, покинуто або захоплено Україною понад 10 000 одиниць російської бронетехніки, зокрема майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, говорячи про ситуацію на фронті та можливий його «обвал», зазначив, що окупанти не жаліють жодних ресурсів.

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