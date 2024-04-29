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«Убито сотні тисяч і десятки тисяч дезертирували»: у Великій Британії назвали втрати російських окупантів в Україні

20:47 30 квітня 2024
російські військові

За оцінками Великобританії, 450 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в Україні. Також були знищені понад 10 000 російських броньованих машин. Як повідомляє UK Defence Journal, таку оцінку озвучив міністр збройних сил Великої Британії Лео Докерті.

«За нашими оцінками, близько 450 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені та ще десятки тисяч вже дезертували з початку конфлікту. Кількість загиблих військовослужбовців, які служили у російських приватних військових компаніях (ПВК), не визначена», — сказав міністр.

За оцінками британців, з початку вторгнення рф до України було знищено, покинуто або захоплено Україною понад 10 000 одиниць російської бронетехніки, зокрема майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, говорячи про ситуацію на фронті та можливий його «обвал», зазначив, що окупанти не жаліють жодних ресурсів.

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