Герцогиня Сассекська не приєднається до свого чоловіка, принца Гаррі, під час його візиту до Лондона, де він візьме участь у церемонії з нагоди 10-ї річниці Ігор Нескорених у соборі Святого Павла. Рішення Меган Маркл може призвести до суперечок, що вплине і на стосунки принца з його родиною.

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Причина, чому Меган не приєднається до герцога Сассекського, не розголошується, але королівські експерти вважають, що вона побоюється «хвилі обурення», якщо повернеться до Великої Британії, повідомляє The News.

Меган востаннє відвідувала Велику Британію у вересні 2022 року. Королівський експерт і письменник Том Квінн сказав, що, не приїжджаючи до Англії, Меган може «затаїти образу» на королівську родину — і це може призвести до того, що люди затаврують її як «егоїстичну».

«Меган звинуватять в егоїзмі, якщо вона не приїде до короля Чарльза і Кейт. Кожен у Великій Британії знає, що таке сімейні сварки, але мало хто з нас доводить їх до крайнощів, як це зробила Меган. Люди починають запитувати, чому Меган не може просто подорослішати й прийняти те, що сім'ї розпадаються, а затаювати образи — це егоїстично і незріло», — каже письменник.

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Коментарі Квінна з'явилися після того, як королівський кореспондент ITV News Кріс Шип нагадав, як Гаррі й Меган були освистані роялістами в соборі Святого Павла, коли вони відвідували службу з нагоди платинового ювілею покійної королеви.

Експерт ghbgecnbd в інтерв'ю The Sun's Royal Exclusive Show, що Меган не хотіла б пережити це знову.

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«Складність полягає в тому, що ви пам'ятаєте, коли вони востаннє відвідували собор Святого Павла з нагоди gлатинового ювілею покійної королеви, їх освистали», — сказав він.

Тим часом принц Вільям поділився зворушливими новинами про принцесу Кейт та їхніх трьох дітей.

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Фото: Facebook/Sussex Royal

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